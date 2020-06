No, ser español no te excluye de recibir la prestación por desempleo

Nos habéis preguntado mucho por una imagen que se está difundiendo con el mensaje "si eres de Nacionalidad Española estás fuera de las ayudas" y que se hace pasar por una denegación de la prestación por desempleo a una persona española haciendo creer que los inmigrantes o los extranjeros tienen ventajas. En la foto pone como motivo de la denegación que no se cumple "ninguna de las causas de acceso al subsidio de desempleo y es nacido y con nacionalidad española, por lo tanto carece de los requisitos". Es un bulo. Desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Economía Social afirman que "ser nacido en España y tener nacionalidad española no excluye de ningún tipo de prestación" y ser extranjero no aparece entre los requisitos para recibir el subsidio ni la prestación por desempleo. Además, no hay ayudas al desempleo específicas para inmigrantes y la fotografía que se difunde, que siempre es la misma, mezcla dos tipos de prestaciones.

Imagen del bulo que se difunde sobre la prestación por desempleo

En la imagen se mezclan subsidio y prestación por desempleo, dos ayudas por desempleo diferentes

En la imagen se ve un formulario en el que pone "denegación de solicitud inicial" y "prestación por desempleo" con fecha 6 y 8 de junio de 2020 y en las causas de la denegación aparece "no está vd. en ninguna de las causas de acceso al subsidio de desempleo y es nacido y con nacionalidad española, por lo tanto carece de los requisitos". En el formulario está marcado que se trata de una solicitud para una "prestación por desempleo", pero luego habla de subsidio en las supuestas causas de la denegación. Como explica a a Maldita.es la abogada laboralista María Pilar Diez, prestación por desempleo y subsidio por desempleo son dos ayudas distintas. También el maldito Salvador Cervera Reus, abogado que ha donado sus superpoderes a Maldita.es, afirma que se trata de "una manipulación" ya que en la imagen se hace referencia a dos ayudas diferentes.

La prestación por desempleo, a la que se refiere la imagen en el apartado de "tipo de prestación", es una prestación contributiva para la que es necesario haber cotizado 12 meses en los últimos 6 años además de otros requisitos, como estar disponible para buscar activamente empleo como se puede ver en la web del Ministerio de Trabajo. En cuanto al subsidio por desempleo, que también aparece en la imagen en el apartado "causa de denegación", es una prestación no contributiva a la que pueden acceder aquellas personas que no puedan percibir la prestación por desempleo porque no han cotizado 12 meses en los últimos seis años.

Desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Economía Social afirman a Maldita.es que "ser nacido en España y tener nacionalidad española no excluye de ningún tipo de prestación", como sugiere la imagen que ahora se difunde. También María Pilar Diez sostiene que no hay subsidio por desempleo específico para personas extranjeras y afirma que una persona extranjera deberá cumplir los mismos requisitos para percibir el subsidio o la prestación por desempleo que una persona española.

No ser español no es un requisito para acceder a una prestación ni a un subsidio por desempleo

En la imagen se afirma que una de las supuestas razones por la que el solicitante no va a recibir el subsidio de desempleo es que es nacido en España y que tiene nacionalidad española. Sin embargo, como se puede ver en la web del Ministerio de Trabajo, no hay ningún requisito que hable sobre la nacionalidad del demandante de la ayuda.

Requisitos del Ministerio de Trabajo

Como os hemos contado, en la imagen también se menciona la prestación por desempleo. Sin embargo, tampoco en los requisitos para acceder a la prestación por desempleo se hace referencia a la nacionalidad o al lugar de nacimiento del solicitante, como se puede ver en la web del Ministerio de Trabajo.

Requisitos para la prestación por desempleo

Además, existe un subsidio extraordinario por desempleo para aquellas personas que ya hayan agotado las ayudas que hemos citado anteriormente, pero entre los requisitos de este subsidio extraordinario tampoco se hace referencia a la nacionalidad o al lugar de nacimiento del solicitante.

No hay ningún requisito que hable sobre la nacionalidad en la web del Ministerio de Trabajo

Siempre se difunde la misma imagen

Además de que, como ya os hemos contado, en esta imagen se mezclen prestaciones, siempre se difunde la misma fotografía para afirmar que "si eres de Nacionalidad Española estás fuera de las ayudas". Es siempre la misma imagen en la que aparece siempre la misma supuesta respuesta y no hay pruebas de ningún caso de denegación de estas prestaciones por ser "nacido y con nacionalidad española" como afirma la fotografía.

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.