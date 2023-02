Los IV Premios Desalambre ponen el foco en el periodismo comprometido para “señalar a lo que no prestamos atención”

La cuarta edición de los Premios Desalambre celebrada este jueves ha reconocido el trabajo de periodistas, activistas y organizaciones que ponen el foco en la historia de los más olvidados. Desde las personas que sufren sinhogarismo y las causas que les llevan a ello, hasta las historias de niños migrantes que perdieron a sus madres por el camino.

Para la apertura de esta edición, la secretaria de la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, realizó un discurso en el cual hablaba de la importancia del periodismo comprometido: “Creo que cuando hablamos de periodismo comprometido todo tenemos más o menos claro a que nos referimos”, sin embargo “cuando hablamos de periodismo comprometido, creo que también estamos hablando, en contraposición, de un periodismo no comprometido”.

Verstrynge también hizo hincapié en la necesidad de proteger los valores de la Agenda 2030, “en cada época histórica, creo que los anhelos de libertad y justicia que recorren todos los pueblos de la tierra se han traducido en proyectos colectivos y de transformación social, y creo firmemente que en la actualidad el proyecto común de toda la humanidad que mejor representa estos anhelos es la Agenda de 2030”.

Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es, quien ha resaltado la calidad e independencia del jurado de los premios, compuesto por Amaia Celorrio, Miren Hualde, Jose María Vera, Pilar del Río, Irene Bello Quintana, Iván Muñoz, Moha Gerehou, Juan Luis Sánchez, María Ramírez y Gabriela Sánchez.

“Esta cuarta edición de los Premios Desalambre llega otra vez en un momento complicado”, daba la bienvenida Gabriela Sánchez, jefa de la sección de Desalambre, desde el CaixaForum de Madrid. “Nos estamos acostumbrando a vivir momentos históricos, cuando parecía que salíamos de una crisis sanitaria, este año una guerra en Europa nos ha descolocado”, continúa. Durante su discurso, Sánchez ha recalcado la necesidad del periodismo y el activismo para “contar y señalar a aquello que no prestamos atención”.

Inflación y ayuda humanitaria puntual

Durante los premios, que han contado con el patrocinio ACNUR y Anesvad, han estado presentes Miren Hualde, Responsable de Comunicación de Fundación Anesvad; José María Vera, Director Ejecutivo UNICEF España; y José María Gil-Robles, presidente del Comité español de ACNUR, quienes participaron en una mesa de debate en la que han hablado sobre “en qué están las ONG”. Esta mesa estuvo moderada por Juanlu Sánchez, quien realizó preguntas sobre la organización del trabajo de las ONG, cómo les han afectado la inflación o cómo afectan las iniciativas solidarias puntuales.

Ante este último punto, todos han estado de acuerdo en la necesidad de una organización de estas ayudas humanitarias. Vera ha hecho hincapié en la necesidad “de mantener un orden y de personas con experiencia” a la hora de hacer llegar la ayuda humanitaria, pues de lo contrario dificultaría la llegada de dicha ayuda. Sobre la inflación, Gil ha comentado que “las organizaciones somos como los hogares, si nos suben el precio de todo. Llega un momento en que o crecen los ingresos, o llega el momento de decidir a quien ayudar”.

Durante el debate los tres también han hablado de la importancia de continuar informando más allá de los fuegos puntuales. “Ahora estamos ocupados con Siria o Turquía, pero nos hemos olvidado de Afganistan. Yo creo que los medios deberían mirar a todos”, dijo Gil. Mientras que Miren hizo hincapié en “trasladar los mensajes más allá de las emergencias puntuales”.

Antes de la entrega de premios, la humorista, actriz, activista y también galardonada con uno de los Premios Desalambre de esta edición, Asaari Bibang ha realizado un pequeño monólogo, donde nos muestra una pequeña parte de su trabajo. En él ha denunciado a través del humor el racismo en España, y ha lanzado mensajes importantes contra la cosificación de las mujeres racializadas y la instrumentalización de las personas negras. “Pasa algo en estados unidos, y esa semana estamos todos los días en la tele, y solo para hablar de cosas de negros, como si a mi no me afectara la inflación”.

Premios a organizaciones y activista

El primero en recibir el premio ha sido Alberto Mata, vicepresidente de Hogar Sí, quien ha recogido el galardón en nombre de la organización Hogar Sí por su campaña “#PRINCIPIOS” que recopila relatos ficticios, creados a través de testimonios reales, para concienciar sobre la situación de sinhogarismo en España, e informar de las principales causas que llevan a estas personas a vivir en la calle. “Muchas gracias por este premio que nos hace mucha ilusión, pero sobre todo enhorabuena porque con este trabajo dais altavoz a las personas sin hogar”, ha dicho Mata. “El sinhogarimo termina cuando empieza la vivienda. Todos podemos terminar en esa situación, no es una elección porque nadie quiere ni vivir ni morir en la calle”, y ha recalcado en la necesidad de terminar y no gestionar el sinhogarismo.

A continuación han recogido el premio al mejor trabajo de documentación Helena Maleno, Erika Guilabert y Lucas Vaquero de Caminando Fronteras, autores de 'Monitoreo del derecho a la vida en la Frontera Sur'. El informe contabiliza el número de personas fallecidas y desaparecidas en su intento de migrar a España, mientras profundiza en sus causas, complementado cifras con testimonios. Maleno ha realizado un pequeño discurso en el que agradecía el premio y han recordado a todos aquellos que hicieron posible la investigación, “queremos recordar a todos los que forman parte de esta investigación”.

Le ha seguido Asaari Bibang, quien ha recogido el premio a activista del año. En los últimos años, Bibang se ha convertido en una de las voces más visibles y activas contra el racismo en España. En el podcast ‘No hay negros en el Tíbet’, que presenta junto Frank K y Lamine Thor, aborda temas como la negritud y el racismo a través del humor, a la vez que visibiliza la vida de los afrodescendientes en España. Asaari ha agradecido el premio, y se lo ha dedicado a su familia. “Doy gracias a mis padres quiénes creo que me han inculcado la valentía de luchar por lo que realmente creo, y quienes me han enseñado a amar bien”.

Premios periodísticos

El periodista José María Rodríguez ha recibido el premio al mejor reportaje o crónica escrito por “‘Mamá se quedó en el mar’: los huérfanos de la ruta migratoria canaria”. La crónica, escrita desde Las Palmas de Gran Canaria y publicada en EFE, cuenta la historia de Aissata, Seidou y Amina. Los tres niños llegaron en patera a Canarias, y perdieron a sus madres por el camino. Con este premio el jurado ha querido reconocer el trabajo a menudo invisible de los periodistas de agencia. Durante su discurso Rodríguez se emociona y hace hincapié en la necesidad de poner caras a las cifras: “Porque es muy difícil odiar a los que conoces”.

Le han continuado José Bautista y Rocío Marquez, quien han recogido el premio a mejor reportaje multimedia por “'Fronteras SA: la industria del control migratorio'. La investigación periodística analiza cuánto cuestan las políticas migratorias en España y profundiza en el negocio escondido detrás de las fronteras. Durante su discurso Bautista ha resaltado que tras su trabajo hay muchas ”horas y sudor“, y ha destacado que la información ”parte de la pregunta ¿quién gana detrás de este sufrimiento?“. Además, añadió que ”Esto solo es la punta del iceberg porque hay mas“, y recordó que ”hay medios muy valientes que se atreven a contar lo que sucede, porque hay jóvenes que creen un futuro mejor y que han dedicado parte de su tiempo libre de forma voluntaria para hacerlo posible“.

El último galardonado de la noche ha sido Emilio Morenatti quien ha recibido el premio Desalambre a la perseverancia. Morenatti es un fotoperiodista especializado en conflictos y actual director de fotografía de la agencia Associated Press (AP) para España y Portugal. Cuenta con una experiencia de 30 años en la cobertura de conflictos armados. Actualmente se encuentra cubriendo la guerra en Ucrania, motivo por el cual no ha podido estar presente en la gala. Sin embargo, ha dejado un vídeo en el que ha agradecido el premio: “Gracias a los miembros del jurado, y perdón por no estar allí hoy. Reconozco que soy tozudo, y creo que he llegado a donde he llegado por tucedez, no por talento”. Durante su discurso hizo hincapié en que continuaría “enfocando su lente” en la lucha de los derechos humanos.

Para concluir la gala, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dedicó unas palabras a los galardonados, y prometió continuar en la lucha de los Derechos Humanos. “Gracias a elDiario.es por estos premios. Si observamos, normalmente los premios van dirigidos principalmente a la gente que tiene éxito, notoriedad… ese es el foco. Sin embargo, estos premios ponen el foco en los perdedores, porque hay que estar con los perdedores. Gracias al jurado por esta magnífica elección. Porque estos premiados pone el énfasis en las situaciones de los más vulnerables”.