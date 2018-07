La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal achaca al rescate de cajas y autopistas el desvío del déficit del Estado

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha achacado al rescate de las cajas de ahorros y de las autopistas el desvío del déficit del Estado en 2018, que alcanzará el 1,5 % del PIB, frente al 0,7 % previsto inicialmente.

De acuerdo al informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto publicado hoy por la Autoridad Fiscal, tanto la administración central como la Seguridad Social cerrarán este año con un déficit del 1,5 % del PIB, cuando sus metas eran del 0,7 % y el 1,1 % del PIB, respectivamente.

El Gobierno ya había considerado que no podía alcanzarse la meta de déficit público del 2,2 % del PIB este año pactada por el Ejecutivo anterior para el conjunto de las administraciones, por lo que comunicó a Bruselas que el desfase se situará en el 2,7 % del PIB, una cifra que no constituye un objetivo y que, por lo tanto, no se divide entre los diferentes subsectores.

La cifra apuntada por el Gobierno coincide con el escenario central apuntado por la AIReF, que ve improbable alcanzar la meta anterior del 2,2 % del PIB.

En el caso de la administración central, el desvío se produce como resultado de los pagos a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos por la liquidación de los esquemas de protección de activos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Unnim, que cifra en 1.700 millones de euros.

Junto a esto, impacta la incidencia de la responsabilidad patrimonial de la administración por el rescate de las autopistas de peaje y las medidas expansivas recogidas en los Presupuestos de 2018, como la subida del salario de los funcionarios y la nueva transferencia para financiar las pensiones.

A esto añade la evolución peor de lo prevista de algunos impuestos y las previsiones de solicitudes de conversión de los impuestos diferidos en créditos fiscales exigibles, que el pasado año rondaban los 500 millones y este podrían superar los 1.000 millones.

La AIReF cree que la administración central alcanzará su objetivo de ingresos gracias a la mayor aportación de fondos europeos, ya que no se cumplirá la previsión de recaudación tributaria por la evolución inferior a la prevista de algunos impuestos como el de sociedades o IVA.

El desvío en los Fondos de la Seguridad Social, por su parte, está relacionado con la revalorización de las pensiones, que supone un aumento del gasto que no se compensa con la buena marcha de las cotizaciones.

La Seguridad Social logrará su previsión de ingresos, gracias a la buena marcha de las cotizaciones y al crédito concedido por el Estado para ayudar a pagar la subida de las pensiones.

Según las previsiones de la AIReF, las comunidades autónomas terminarán el año con un déficit del 0,3 %, cuando su meta es del 0,4 %, mientras que las corporaciones locales, cuya meta es el equilibrio, lograrán un superávit del 0,6 % del PIB.

En ese sentido, ha insistido en la conveniencia de reconocer el superávit de las corporaciones locales en la distribución de los objetivos, donde se les fija equilibrio presupuestario, para mejorar el seguimiento del cumplimiento del resto de subsectores, que ya asumen un margen adicional por este motivo.

La AIReF considera que este año no se cumplirá la regla de gasto -que limita el aumento del gasto a una determinada referencia-, aunque reconoce que su existencia ayuda a contener los empleos.

La AIReF también señala que se van a cumplir los objetivos de deuda pública de este año al tiempo que ha recordado que los depósitos bancarios de las entidades locales rondan ya los 27.000 millones de euros como resultado de la acumulación de varios años de superávit y la reducción de la deuda.