La Audiencia Nacional declara abusivos los servicios mínimos que Fomento aprobó en el transporte aéreo para el 8M

La sentencia considera que Fomento no argumentó de manera concreta por qué establecía esos servicios mínimos y no otros, y que la justificación por tanto no es suficiente "más cuando restringen un derecho fundamental"

La Audiencia debe aún decidir sobre los servicios mínimos de otros tres sectores en los que recurrió CCOO: transporte ferroviario, marítimo y por carretera.