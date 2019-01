BBVA ficha a PwC para investigar el espionaje del comisario Villarejo

BBVA ha fichado a PwC en sus trabajos de investigación interna para determinar qué relación tuvo el banco bajo la presidencia de Francisco González con la firma de detectives del encarcelado excomisario José Manuel Villarejo, según han confirmado fuentes de la entidad a Europa Press.

Además de la consultora, que realizará un informe 'forensic' sobre este asunto, BBVA ha contratado al despacho de abogados Uría Menéndez para que trabaje como asesor legal de forma conjunta con el bufete Garrigués, que presta sus servicios jurídicos al banco desde que en junio de 2018 iniciara una valoración externa de la información y documentación recopilada sobre el 'caso Villarejo'.

Hace apenas dos semanas, los digitales 'El Confidencial' y 'Moncloa.com' sacaron a la luz numerosas informaciones que relacionan a BBVA con una operación de espionaje masivo durante los años 2004 y 2005 a empresarios, políticos y periodistas con el objetivo de desestabilizar un intento de asalto al banco por parte de la constructora Sacyr con el apoyo del entonces Gobierno socialista.

Fue a raíz de este momento cuando la entidad con sede en 'La Vela', que asegura "desconocía completamente" la contratación y los servicios prestados de la firma Cenyt, decidió ampliar el alcance de las investigaciones, así como los recursos destinados a este fin.

De hecho, el actual presidente de BBVA, Carlos Torres, aseguró el pasado 14 de enero en una carta interna dirigida a empleados que habían ampliado el alcance de las investigaciones al constatar que efectivamente la firma de Villarejo sí prestó sus servicios al banco y a la luz de las graves acusaciones aparecidas en los medios.

Torres indicó en dicha misiva que, de ser cierta tal conducta, que calificó de "deplorable" y "muy grave", actuaría con la "contundencia necesaria" para resolver la situación. También subrayó que se trataría de una actuación "diametralmente opuesta a los valores del banco".

40 personas dedicadas

Desde hace unos días, PwC trabaja en la realización de un informe 'forensic' al que ha destinado un equipo de más de 40 personas especializadas y dedicadas en exclusividad a este asunto. Para ello, utilizan una tecnología muy puntera y los medios más avanzados, con el fin de realizar una investigación de carácter objetiva y lo más independiente posible.

Esta investigación podría alargarse durante meses, dado que los hallazgos pueden dar lugar a sucesivas investigaciones adicionales. Los resultados se pondrán a disposición de los despachos Garrigues y Uría.

El departamento de PwC que realiza informes 'forensic' está especializado en la prevención, detección e investigación de fraude empresarial y financiero, y en la asistencia como experto independiente en la resolución de litigios o conflictos judiciales o extrajudiciales de carácter económico-financiero e informático.

Para realizar estos informes periciales, la consultora utiliza las últimas tecnologías para la detección y cuantificación de fraudes como 'Computer Forensic' y 'Data Analytics', así como herramientas para la gestión de evidencias digitales, pruebas electrónicas o un laboratorio forense para procesar grandes volúmenes de información.

Sin contacto con el BCE

Por otro lado, a pesar de la gravedad de los supuestos delitos, BBVA ha asegurado que el Banco Central Europeo (BCE) no se ha puesto aún en contacto en relación por el caso 'Villarejo', solamente ha reconocido la relación habitual que mantiene la autoridad monetaria constantemente con las entidades de la zona euro.

De cualquier forma, fuentes financieras han explicado a Europa Press que el BCE "no tiene por qué meterse" en si Francisco González debe o no ser apartado de la entidad, ya que su cargo es honorífico y no ejecutivo.

No obstante, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, reconoció el martes que el BCE ha entablado ya contactos "informales" con el Ejecutivo por la cuestión de Villarejo y BBVA, aunque negó que se hayan planteado conversaciones "formales".

Hace poco menos de una semana, Calviño calificaba de "tema serio" el 'caso Villarejo', al ser una situación que puede dañar la "reputación financiera" de BBVA, si bien consideró que está "encauzado" desde el punto de vista penal y afirmó que no le constaban presiones del BCE para echar de la entidad a Francisco González.