La ministra Calviño se esfuerza por evidenciar sintonía con el resto del Gobierno de Sánchez tras abrir la puerta a la prórroga de los presupuestos

"No hay contradicción", ha zanjado la ministra de Economía al término del Ecofin en Bruselas. "No hay contradicción". Nadia Calviño, ministra sin tropa en un PSOE al que no está afiliada, proveniente de las altas instituciones comunitaria donde se le ve cómoda con el reconocimiento que se le profesa y sin experiencia en la fontanería política –es decir, en una posición frágil a la interna del PSOE–, ha querido alinearse con María Jesús Montero –pata negra del PSOE– en el común denominador expresado por las dos: "Que el plan A del Gobierno es sacar adelante los presupuestos, que son buenos para España".

Para ello, para demostrar la sintonía, Calviño ha leído la pregunta y la respuesta a María Jesús Montero y la pregunta y la respuesta que le hicieron el lunes a ella misma: "Hay que ser precisos, y yo presto mucha atención a las preguntas. Por eso, para entender las respuestas, hay que saber lo que se ha preguntado". Y es verdad que a las dos no se les preguntó lo mismo.

Pero de cómo respondieron, se desprenden énfasis distintos: entre el "en absoluto" de Montero y el "ha pasado otras veces" de Calviño hay un salto: el que existe entre quien no quiere ni verbalizar una hipótesis y quien relativiza esa hipótesis.

"No veo contradicción, pero hay que ver a qué pregunta se responde en cada momento", insiste Calviño. ¿Se lo comentó al comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici? "Le expliqué la situación de la negociación presupuestaria en nuestro país y cuáles son las distintas opciones", opciones que pasan por que el borrador que está estudiando la Comisión vaya a la papelera de reciclaje en el caso de que España prorrogue las cuentas de Mariano Rajoy.

"Estamos trabajando el plan A", ha reiterado Calviño: "Hay distintas opciones, pero no estamos ahí. Estamos en conseguir consensos y apoyos, no estamos en el momento de tomar otra decisión. El mecanismo [de la prórroga] está previsto, pero yo no lo valoro. Es prematuro hacer una valoración sobre el plan B".

¿Y qué dijo Calviño exactamente el lunes? "El Gobierno está determinado a llevar adelante el plan presupuestario porque creemos que son los presupuestos que España necesita", ha asegurado la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la llegada al Eurogrupo en Bruselas: "Es el plan A y confío en que todos los partidos se den cuenta de que es lo que España necesita y los apoyen. Me resulta difícil entender que haya partidos que ni siquiera estén dispuestos a discutir sobre esta base para llegar a un consenso. También me parece que mezclar en la negociación presupuestaria otras cuestiones no es deseable, sobre todo si son judiciales. Seguimos trabajando para armar esos consensos y lograr ese apoyo, y si al final no se hiciese, el sistema prevé, no es la primera vez que sucede, la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios. En todo caso, hemos puesto sobre la mesa la creación de nuevos impuestos que será enviada las Cortes en las próximas semanas".

Montero, por su parte, ha dicho lo siguiente, sobre la idea de prorrogar los presupuestos: "No, en absoluto, estamos trabajando intensamente con otras organizaciones políticas para aprobar unas cuentas que son buenas para los españoles".