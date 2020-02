Centelles: "En Ribera tenéis una joya con muchísimo valor, el blanco albillo"

Ferrán Centelles, quien fuera sumiller del restaurante El Bulli y ahora colabora con elBullifoundation, ha augurado un prometedor futuro a los vinos blancos elaborados con la variedad albillo mayor que ha empezado a comercializar hace unas semanas la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Centelles, quien ha participado en la sede de este marchamo de calidad en un encuentro con representantes del sector vitivinícola, ha asegurado este viernes en declaraciones a EFE que Ribera del Duero tiene una joya con los nuevos vinos blancos.

"Creo que tenéis un tesoro, un diamante, un vino con muchísimo valor que en el futuro vamos a ver más y más y creo que los vais a poder vender como se merece", ha apuntado.

El sumiller, quien representa en España a una prescriptora británica, ha considerado que las elaboraciones de albillo mayor son vinos de mucha textura, aromas comedidos, con mucho sentido del territorio y bocas profundos. "Exhuberantes", ha resumido

Asimismo, ha abogado por que se mantengan como productos para cuveés elevadas y se protejan como un vino de valor.

"El albillo tiene que ser una variedad de paladar, de boca, de profundidad y tiene que ser un vino de precio más elevado que los blancos de la mayoría de España", ha aseverado.

Además de rechazar la posibilidad de que se hagan albillos de bajo segmento, se ha mostrado seguro de que habrá un público dispuesto a pagar un precio más elevado por él, máxime si se tiene en cuenta su corta producción y su compleja elaboración.

"Es más un producto de marca y de valor de región que de masas. Si se entiende así, puede funcionar muy bien. Al final no se trata de vender más, sino de vender mejor", ha insistido.

Centelles ha valorado también la situación general de la Ribera del Duero, alabando el buen trabajo que se está realizando en una zona que, ha considerado, se está reinventando con una apuesta por el terruño sin perder sus principales valores.

"Hay un cambio brutal, manteniendo la calidad, el nombre, los criterios que la hacen tan conocida, pero también mirando mucho más al territorio", ha recalcado.

El sumiller, quien ha aprovechado su estancia ribereña para presentar al sector 'El sapiens del vino', ha roto una lanza también por los rosados de Ribera del Duero.

"Son una oportunidad muy grande. Son rosados vinosos, serios, con un potencial de envejecimiento. No es el típico rosado un poco dulzón para un mercado más masivo. Hay mucho vino dentro de esas botellas", ha asegurado.

Incluso se ha mostrado encantado con la recuperación del término 'Clarete' para denominarlos, lamentando que en España esa terminación tenga una reminiscencia un tanto despectiva y pueda llevar a no usarse.

El colaborador de elBullifoundation ha defendido el sistema de cata ciega con el que realizó las últimas degustaciones en Ribera del Duero, cuando probó añadas entre 2010 y 2017.

"La cata ciega creo que es el mayor respeto que puedo tener con todos los productores. Las personas no somos máquinas de percepción perfecta y a mí la cata ciega me ayuda, encuentro vinos que no conozco pero tienen muchísimo valor", ha reconocido.

Por último, ha considerado que el vino debe ir de la mano de la gastronomía para abrir nuevos mercados y hacerse hueco exportador, aludiendo a experiencias similares a las que el chef José Andrés está llevando a cabo en Nueva York.