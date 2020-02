AUDIO | Francisco González admitió al juez que "a lo mejor se habló" de Ausbanc en la comida con la cúpula policial del PP

El expresidente del BBVA Francisco González matizó ante el juez del caso Villarejo la versión que acababa de dar sobre la reunión del 7 de enero de 2015 en el complejo policial de Canillas. Primero descartó que se abordara la denuncia que luego presentó el banco, de forma anónima, contra Ausbanc y, tras mostrarle el fiscal Ignacio Stampa el documento en el que su jefe de Servicios Jurídicos revela el plan, González añadió que "a lo mejor se habló" de la asociación de Luis Pineda por parte de alguno de los comensales.

Las respuestas son parte de la declaración que prestó como investigado González en la pieza 9 del caso Villarejo. En un momento de la misma, el fiscal le pregunta si acudió a la comida del 7 de enero de 2015 en el 'cuartel general' de la Policía. "Esto es un poco, en fin... No sé cuál es el adjetivo. Yo acudí a una comida en Canillas a invitación del director general de la Policía en aquel momento", comienza a relatar González. El director general de la Policía era Ignacio Cosidó.

"Yo tenía una agenda muy ocupada como para ir a comer a Canillas, pero bueno, me llamaron otra vez, me invitaron y fui ahí, a una comida absolutamente institucional. -tengo ahora más información, en aquel momento ninguna- donde había gente importante de la Policía, el director general, estaba el señor Corrochano y estaba Eduardo Ortega. Y hablamos de qué servicio podía prestar el banco desde el punto de vista tecnológico porque el banco era muy avanzado en la parte tecnológica, y la Policía quería que le ayudáramos en ese tipo de cosas, esa es la comida de Canillas", explica González.

El expresidente del BBVA se muestra molesto cuando el fiscal Stampa le pregunta si la comida no tenía por objeto preparar la presentación de la denuncia "anónima" contra Ausbanc, que atacaba al banco. "¿Pero usted cree que en una comida en la que está el director general de la Policía y supongo que comisarios muy importantes se habla de esas cosas y que yo como presidente del banco voy a hacer eso", responde airado González.

Sin embargo, cuando el fiscal Stampa le muestra el documento 'Relatorio', obra de Eduardo Ortega, el expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que activo la puerta giratoria para ir a trabajar al BBVA como jefe del Servicio Jurídico, Francisco González matiza su afirmación.

"Voy a ser muy preciso: no me consta que hayamos hablado de presentar ninguna denuncia a Aubanc y a lo mejor se habló, pero eso no es relevante para mi, evidentemente, porque son asuntos técnicos, por Eduardo Ortega, o alguno de los que estaban en la comida, pero yo la recuerdo como una comida absolutamente institucional sin referencia a denuncia o si vamos a hacer esto... Esto para mi no tienen ninguna validez", añade.

El interrogatorio continúa acerca de si González conocía que el BBVA presentó una denuncia y que se acordó con la Policía que fuera anónima. Lo reconoce y añade que supone que la redactaría a Ortega porque, por su puesto, es lo lógico. El documento de Ortega dice que en la comida se pactó hacerlo de esta manera y que finalmente Corrochano se la entregó a Villarejo y que fue éste quien la depositó en la UDEF. "¿Usted sabe si Corrochano se la pasó a Villarejo?", pregunta el fiscal Stampa. Y González responde: "¿Pero cómo voy a saber yo eso si no conozco al señor Villarejo".