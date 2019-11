Garicano muestra la foto de Lagarde rodeada de hombres en la cúpula del BCE para reclamar más paridad al presidente del Eurogrupo

"La mitad de la población europea tiene una sola representante". Así, mostrando la foto tuiteada por Christine Lagarde el jueves pasado, el jefe de la delegación de Ciudadanos (Renew Europe), Luis Garicano, ha reclamado mayor paridad en las instituciones económicas europeas al presidente del Eurogrupo, Mário Centeno.

Los nombramientos del BCE pasan por el Eurogrupo, la reunión de ministros de Economía de la zona del euro, pero lo cierto es que Centeno poco puede hacer para influir en unas decisiones, la de proponer nombres, que están en manos de los Estados miembros. Y cuya ratificación también depende de los Estados miembros. Eso sí, Centeno lo que puede intentar incluir estos debates en las reuniones.

"La mitad de la población europea tiene una representante", ha dicho este lunes Garicano en la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, "es inaceptable nombrar una mujer con 22 hombres. Hay muchas mujeres preparadas, y hay muchos roles. Necesitamos más, necesitamos una solución estructural, que cambie la situación para siempre. Y proponemos que para cada cargo haya un hombre y una mujer".

I was pleased to invite my new Governing Council colleagues to join me at an off-site retreat yesterday. We discussed in an open and informal setting the running of the Governing Council. pic.twitter.com/ifMxiNh7uh