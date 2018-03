Isla asegura que Inditex está preparada para afrontar el futuro con éxito

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha asegurado hoy que el grupo, dueño de Zara, está preparado para afrontar el futuro con éxito y continúa teniendo un "potencial de crecimiento claro y recorrido en todos los mercados" gracias a su apuesta por integrar tiendas físicas y online.

"Hoy podemos decir que en Inditex estamos preparados para afrontar el futuro con éxito", según Isla, que ha explicado que los resultados del plan puesto en marcha en 2012 por la compañía para su transformación permiten afirmar que continuarán creciendo "en el nuevo entorno en el que nos movemos".

Ese año, la compañía apostó por la integración total de tiendas físicas y online, así como por la implantación de un sistema propio de identificación de prendas por radiofrecuencia (RFID) "clave" para esa integración y que, en la actualidad, permite compartir el stock entre ambos formatos de venta.

En paralelo, puso en marcha un "ambicioso" plan de optimización de superficie comercial que ha afectado a más del 80 % de su espacio de venta, entre aperturas, remodelaciones, ampliaciones y absorción de tiendas pequeñas por otras de mayor tamaño.

"El ejercicio de 2017 ha sido satisfactorio, a pesar de que estuvo marcado por dos factores externos muy relevantes: la tremenda volatilidad de las divisas y un otoño anormalmente cálido", ha dicho el ejecutivo, que ha subrayado que las ventas crecieron en todos los formatos comerciales y en todos las áreas geográficas en las que opera.

"En 2012, las ventas eran de 16.000 millones, hoy son de casi 10.000 millones más", según Isla, quien ha destacado que el crecimiento sostenido de la facturación se produjo mientras "preparábamos a la compañía para afrontar el futuro con garantías".

Pese a estas cifras, el mayor grupo de distribución textil del mundo no parece convencer a analistas e inversores, que prevén que en los próximos trimestre Inditex seguirá recortando márgenes presionado por las compañías que operan sólo por internet.

"La venta online no diluye el beneficio, no tiene márgenes inferiores a la actividad global del grupo", ha afirmado Isla al respecto, a lo que ha añadido que descontado el efecto divisa, en los últimos dos años "no habría caídas de márgenes" y ha avanzado que para 2018 prevé márgenes estables.

Por primera vez, el grupo ha desvelado que capta el 10 % de sus ventas totales vía online, y que este canal de venta creció el año pasado el 41 %.

"Esto muestra que la venta online es un elemento que contribuye de manera significativa al crecimiento de la compañía. Es algo para lo que nos hemos preparado durante cinco años", ha subrayado.

Respecto a la caída en bolsa el 23 de febrero, cuando se desplomó el 7 %, ha aseverado que nunca comenta temas relacionados con la cotización, "y menos en el corto plazo", y ha manifestado su máximo respeto a las decisiones de los inversores.

Ha defendido que el departamento de Mercado de Capitales actúa siempre con el "máximo rigor, la máxima transparencia y la máxima profesionalidad" y siempre a requerimiento de "ellos", en referencia a las informaciones que apuntan a que ese día Inditex cayó tras comunicar a determinados analistas sus previsiones de cierre de año.