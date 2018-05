Linde pide que la situación política no afecte al nombramiento del gobernador

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha pedido hoy que la situación política no tenga consecuencias sobre el nombramiento de su sucesor, y se ha mostrado confiado en que Gobierno y PSOE, pese al momento actual, actuarán "en consecuencia".

El Banco de España "no es una institución como las demás" porque el gobernador se sienta en el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que es una de las principales instituciones europeas, un hecho "importantísimo" que España "no puede no tener".

Tradicionalmente, el nombramiento del gobernador es acordado entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, una cuestión que en el momento actual se ve complicada, después de que justo en el día de hoy el PSOE haya presentado una moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Por ello, el gobernador, que el próximo 8 de junio finaliza el mandato que inició hace seis años, ha insistido en la importancia que tiene este nombramiento para España por su representación en una "de las principales instituciones europeas" como es el BCE, y ha pedido "desligar" la situación política de esta decisión.

Además, según ha recordado Linde, ninguna prolongación de su mandato es posible, "de ningún modo".

El gobernador ha participado hoy en un desayuno informativo organizado por El Independiente, en el que ha repasado la evolución de la economía española a lo largo de la crisis para concluir que "tiene solución", aunque "hay que ayudarla" para afrontar los retos que todavía tiene pendientes.

Entre estos retos ha destacado la sostenibilidad del sistema de pensiones, una cuestión que hay que afrontar "no con palabras, no con demagogia, sino de forma racional".

Linde no se ha pronunciado sobre la subida de pensiones recogida en los presupuestos, sino que se ha limitado a subrayar la necesidad de mantener la ecuación entre ingresos y gastos, por lo que ha propuesto que "cada vez que alguien defiende una subida de pensiones hay que explicar cómo se financia".

Otro reto económico citado por Linde es la reducción de los "inaceptables" niveles de desempleo y su efecto en la desigualdad, una cuestión que el Banco de España ha abordado en un estudio que publicará la próxima semana.

De la misma manera, ha insistido en la necesidad de reducir la deuda pública, porque unos niveles tan altos como los actuales, cercanos al 100 % del PIB, tienen consecuencias negativas a nivel macroeconómico.

Por otra parte, Linde ha descartado que España viva una nueva burbuja inmobiliaria, ya que no se observan indicios en la evolución del crédito, y ha considerado que las subidas de precios se deben a que la vivienda había bajado mucho durante la crisis.

En su intervención, también se ha referido al sector financiero, y aunque ha reconocido los esfuerzos realizados y las mejoras conseguidas, ha advertido de que "aún está lejos" de haber resuelto todos sus problemas, como los activos dudosos.

Igualmente, Linde ha trasladado al sector la necesidad de seguir mejorando en capital, solvencia, eficiencia, y rentabilidad, y ha insistido en que aún hay margen para más consolidación.

"Existe margen, y en los próximos años se tendrá que abordar porque será bueno para el sistema bancario y para la economía", ha dicho Linde, que ha destacado el alto nivel de competencia que existe en el sector, pese al proceso de reestructuración.

La banca española "puede ser acusada de todo, pero no de competir severamente entre ella. "Hay una competencia muy intensa", ha destacado el gobernador, que no ha querido hacer mención a la intervención y posterior venta del Banco Popular.

Si ha hablado de Bankia y ha dicho que sus gestores y propietarios serán los que tengan que analizar las posibilidades de privatización en cada momento, para saber "qué es lo mejor" para la entidad.

"El objetivo es recuperar las ayudas y conseguir que Bankia funcione bien, tenga futuro, gane presencia, actividad y eficiencia", y los responsables de su privatización "tendrán todo eso en la cabeza cuando se tome la decisión", ha concluido.