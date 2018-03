Montoro despacha a Ciudadanos como unos "recién llegados" y dice que "no entiende" que se atribuyan bajadas de impuestos

Al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, parece que no le gusta que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se jacte de las rebajas de impuestos que aprueba el Gobierno. Rivera ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana para presentar el acuerdo presupuestario con el PP en la que se ha atribuido lograr pactar no solo una rebaja en el IRPF que afectará a más de 7,2 millones de pensionistas, sino una subida de un 2% de las pensiones -por encima del IPC- que beneficiará a los jubilados que ingresen entre 600 y mil euros y también a las pensiones de viudedad más bajas.

"Aquí hemos venido a hablar de la política presupuestaria del PP", ha zanjado Montoro cuando se le ha preguntado por estas cifras en la rueda de prensa que estaba ofreciendo para presentar la ejecución presupuestaria de 2017. Con tono molesto, ha explicado que "Ciudadanos es un recién llegado a la arena" y que su "aportación al ajuste" por el que España ha conseguido cumplir con los objetivos de déficit y rebajar impuestos ha sido "su apoyo al presupuesto de 2017 y ahora al 2018" y "su apoyo al PP, que lleva desde 2011 gobernando España", ha recordado. "Esto de que llegaron unos y se bajaron los impuestos...no entiendo este lenguaje", ha dicho.

Al propio Albert Rivera le ha "invitado" a "hablar de déficit" ya que "nunca" le oye comentar este asunto: "Supongo que Rivera celebrará que se cierre el déficit de 2017 en el 3,07% del PIB", ha ironizado.

Sobre el otro socio necesario para sacar adelante en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos que aprueba mañana el Consejo de Ministros, Montoro ha preferido no responder. Los jetzales han advertido de que con la aplicación vigente del 155 en Catalunya no van a dar su voto al Gobierno (de hecho esta es la razón por la que no se intentó empezar a poner en marcha un nuevo presupuesto en los plazos normales, a finales de 2017).

Preguntado sobre la postura del PNV, Montoro ha dicho que "solo espera" que el Gobierno apruebe mañana el proyecto, que entrará en el Congreso el 3 de abril, después de Semana Santa. A partir de ahí "son los grupos que apoyan la política del Gobierno los que explican los apoyos, nuestra tarea es negociar y llegar a acuerdos".