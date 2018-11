El Pacto de Toledo estudia impulsar planes privados de pensiones dirigidos por entidades sin ánimo de lucro

La revalorización de las pensiones puso todos los focos sobre la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que debate el futuro del sistema público de pensiones. Pero tras acordar su recomendación para que se actualicen según el IPC, los grupos parlamentarios han seguido trabajando cada semana en el resto de las 21 recomendaciones, a la que se sumará alguna más en el futuro informe que prepara la Comisión. Este martes, los portavoces han abordado un tema delicado, la postura que plasmará el Pacto de Toledo respecto a los planes privados de pensiones complementarios al sistema público.

A estos planes complementarios se refiere en la actualidad la recomendación número 16 que aprobó el Pacto de Toledo en 2011, las últimas que salieron de la comisión, que precisa la salvaguarda "siempre el principio y las bases del sistema público de pensiones, y reafirmando que dichos sistemas complementarios tienen como objetivo el complementar y no el sustituir a las pensiones públicas".

Los portavoces de los diferentes partidos han abordado hoy este punto, cómo quedará plasmada la postura del Pacto de Toledo respecto a los planes de pensiones complementarios.

Fomento de los planes de empleo

Sobre la mesa de los diputados se impone una propuesta de texto, elaborada por el PNV, en la que se utiliza como referencia la experiencia en Euskadi de entidades de previsión social complementaria, las llamadas EPSV. Estas entidades, sin ánimo de lucro, cuentan con representación de la patronal y los sindicatos y gestionan las aportaciones a planes de empleo: un ahorro del trabajador para complementar en el futuro su pensión pública.

El portavoz del PNV, Iñigo Barandiaran, ha explicado al término de la reunión de este martes que su propuesta apuesta por diferenciar de manera clara los dos tipos de pensiones complementarias: las del segundo pilar (planes de empleo) y las del tercer pilar (los planes privados individuales). El diputado opta por concentrar el impulso de la Comisión al segundo pilar, en el que tiene un papel relevante la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos, para que sea una opción disponible para todos los trabajadores "tanto asalariados como autónomos", ha explicado.

El objetivo de fomentar estos planes complementarios de empleo sería el incremento de la pensión respecto al último salario percibido, para reducir la brecha existente al percibir la pensión pública. Iñigo Barandiaran defiende que el Pacto de Toledo muestre su apoyo a estos planes colectivos para trabajadores a través de entidades sin ánimo de lucro, que harían competencia a la banca en este sector de planes privados, y que estén controladas por el Estado, para garantizar su rentabilidad y responsabilidad.

Barandiaran ha precisado que habría que modificar la ley de fondos de pensiones, pero considera que "la experiencia de éxito" de Euskadi puede valer de ejemplo para desarrollar un modelo similar a nivel estatal.

PSOE más favorable que Unidos Podemos

La portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Mercè Perea, ha defendido también la necesidad de distinguir con claridad los planes de empleo (segundo pilar) de los planes de pensiones individuales (tercer pilar) en la recomendación que surja de la Comisión.

Perea se ha mostrado favorable a fomentar los planes de empleo a través de entidades sin ánimo de lucro (en lugar de financieras), como sugiere el PNV, aunque ha aclarado que la postura del PSOE en este tema aún no ha sido definida desde la dirección. Como ejemplo positivo, Perea ha recordado el caso de la entidad Geroa –la mayor EPSV en Euskadi– cuyo plan complementario de empleo eleva en diez puntos la tasa de reemplazo (la relación entre la pensión y el último salario).

En opinión de Perea, en cambio, "no toca ahora" hablar de un impulso de los planes privados individuales (tercer pilar) desde el Pacto de Toledo. Lo mismo consideran en Unidos Podemos, pero no solo respecto al tercer pilar sino también sobre el segundo. La portavoz del grupo confereral en la Comisión, Aina Vidal, sostiene que "no es el momento oportuno para centrarnos en planes complentarios cuando las rentas salariales son tan bajas".

Vidal ha explicado que teme que el apoyo de la comisión a estos planes privados suponga "lanzar un mensaje erróneo, confuso, falso a la población". "Decir a la gente que debe hacerse un plan complementario desde el Patco de toledo es falaz y me parece muy preocupante. Creo que nuestra obligación es decir que se van a garantizar pensiones pública y punto". Aun así, Vidal ha explicado que es "inteligente" dividir el fomento del segundo y del tercer pilar, para que sea más fácil llegar a un posible acuerdo entre los grupos al respecto.

Desde el PDeCAT, el diputado Carles Campuzano ha explicado su apuesta, que ha reconocido que no cuenta con el apoyo del resto de grupos políticos. El parlamentario catalán apuesta por un sistema de planes de empleo cuasiobligatorios, similares al modelo de Reino Unido, con el que los trabajadores entran en planes de empleo de manera automática, aunque pueden desvincularse de ellos si lo desean.

PP y Ciudadanos: pro planes individuales

Por su parte, desde PP y Ciudadanos insisten en fomentar también el tercer pilar (los planes individuales de pensiones) y en la próxima reunión del Pacto de Toledo se estudiarán propuestas en este sentido para añadir a la sugerencia del PNV que se centra en los planes complementarios de empleo.

El portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha recordado la apuesta del grupo naranja de fomentar los planes de pensiones individuales pero gestionados desde la propia Seguridad Social, una opción que tampoco cuenta con el respaldo del resto de grupos.