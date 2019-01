El Parlamento Europeo avala que Bruselas y Rabat incluyan al Sáhara en el acuerdo comercial con Marruecos en contra del Polisario

El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado en diciembre de 2016 que ningún acuerdo de comercial puede incluir el Sáhara Occidental sin el consentimiento de la población saharaui y sin una mención explícita al territorio en el texto del tratado. Pero este miércoles el Parlamento Europeo, con los votos mayoritarios de populares, socialdemócratas y liberales han dado su visto bueno a que el acuerdo entre la UE y Marruecos incluya al Sáhara Occidental, si bien su población no ha sido consultada ni ha podido expresar su consentimiento, en tanto que ha sido negociado con Rabat.

Con 444 votos a favor, 167 en contra y 68 abstenciones, la Cámara ha dado su apoyo a la extensión de las rebajas arancelarias al territorio saharaui después de que la Comisión Europea y Marruecos acordaran un mecanismo de trazabilidad para determinar el origen de los productos, una exigencia del Parlamento para avalar a las medidas de apoyo comercial.

Los eurodiputados querían que los productos procedentes del Sáhara Occidental estuvieran identificados, para garantizar que la reducción de aranceles tuviera repercusiones en la población local, y que puedan ser cuantificados.

Las rebajas arancelarias que se aplican a Marruecos fueron retiradas al territorio saharaui en 2016 tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE: el texto subrayaba que las medidas comerciales aplicadas al Sáhara Occidental entre 2013 y 2016 tuvieron efectos en los sectores agrícola y pesquero, de inversión e infraestructuras, salud y educación. El hecho de no aplicar la reducción arancelaria tendría "efectos adversos", según la Cámara.

La delegación del PSOE explica que respalda el acuerdo comercial porque "cumple todas las garantías jurídicas y corrige la sentencia del propio TJUE". Además, en relación con la moción de los Verdes rechazada para que la inclusión del Sáhara fuera vista por los tribunales previamente, el PSOE afirma: "Creemos en la separación de poderes y no podemos estar sometiendo previamente las decisiones políticas a la supervisión de los jueces".

Por su parte, el eurodiputado y portavoz de Podemos en la Eurocámara, Miguel Urbán, asegura que el acuerdo comercial "vulnera el derecho de autodeterminación y de indivisibilidad del territorio saharaui, y vulnera la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia porque no ha contado con el consentimiento explícito del Frente Polisario, único representante legítimo del pueblo saharaui".

El propio Frente Polisario ha expresado su oposición al acuerdo en Twitter.

The Frente Polisario strongly condemns the illegal and short sighted decision by the EU Parliament to extend the EU-Morocco trade deal to the occupied territories of Western Sahara. pic.twitter.com/HF6y7427jt