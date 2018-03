Powell dice que los aranceles de Trump preocupan a líderes empresariales de EE.UU.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reconoció hoy que la imposición de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, a las importaciones de acero y aluminio se ha convertido en una preocupación para los líderes empresariales estadounidenses.

"La imposición de tarifas no ha afectado a nuestras perspectivas, pero varios participantes en la reunión han dicho que los líderes empresariales consideran que la política comercial se ha convertido en una preocupación de futuro", comentó Powell tras su primera reunión sobre política monetaria al frente de la Fed

El presidente Trump firmó a principios de marzo formalmente la imposición de gravámenes a las importaciones de acero del 25 % y del 10 % para las de aluminio, que entrarán en vigor este viernes y de los que quedan exentos por el momento México y Canadá.

Powell reconoció que la cuestión de las tarifas impuestas por Trump fue debatida a lo largo de la reunión de política monetaria, aunque descartó que se haya trasladado de alguna manera a las proyecciones de crecimiento actuales de la economía estadounidense.

El anuncio de estos aranceles por parte del Gobierno estadounidense resultó en un delicado momento a nivel internacional a la vista de una posible guerra comercial entre varios países.

Sin embargo, el responsable de Comercio Exterior de EE.UU., Robert Lighthizer, rebajó hoy al tensión al asegurar que Estados Unidos está en conversaciones con la Unión Europea, Argentina, Brasil y Australia para otorgar a esas naciones posibles exenciones a estas medidas proteccionistas.

Por otro lado, indicó que el caso de Corea del Sur "es un problema particular en el área del acero", pero no clarificó si quedaría exento o no.

De este modo, países como China, Rusia o Venezuela serán los que sufrirán la imposición de aranceles a partir del viernes, fecha en la que se cumplen 15 días de la firma de Trump de las polémicas tarifas arancelarias, diseñadas para proteger a la industria nacional.