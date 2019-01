Preguntas y respuestas sobre el fallido decreto de vivienda y alquiler

El Gobierno socialista ha declarado en repetidas ocasiones que quiere hacer de una política de vivienda más social y menos especulativa uno de los ejes de su mandato. , Y en ese contexto firmó un ambicioso acuerdo con Unidos Podemos sobre la materia a cambio del apoyo de los segundos a los Presupuestos.

Este martes, el decreto que supuestamente iba a ser la plasmación de este pacto ha sido derogado con los votos, entre otros, de Unidos Podemos.

¿Qué ha pasado desde que se firmó el acuerdo presupuestario para haber acabado así?

El principal escollo ha sido, desde el principio, los llamados índices de precios. La formación de Pablo Iglesias, al igual que los sindicatos de inquilinas, defiende que esta política, ya experimentada en ciudades como Berlín y París (con resultados desiguales) es la única que de verdad puede frenar las subidas desmedidas, sancionando a quienes eleven las rentas por encima de un porcentaje dado a la hora de renovar los contratos.

¿Cómo se plasmaron los índices de precios en el acuerdo presupuestario?

La opción de implantar estos índices de control para que los ayuntamientos pudieran ponerlos en marcha se introdujo en el texto, aunque con una salvaguarda que lo diferenció del resto: el Gobierno se comprometía a desarrollarlo "a lo largo de 2019".

Esta precisión le ha valido al Ejecutivo para defender que la complejidad de este cambio legal hacía necesario más tiempo para su implantación. Pero Unidos Podemos no se fiaba, y reclamó dejarlo atado ya en el decreto de medidas urgentes. Su impresión es que si lo dejaban para más adelante, jamás se aprobaría, y Ciudadanos y PP impedirían la tramitación de la ley.

"El objetivo de los índices de referencia mencionados en los párrafos anteriores es que los Ayuntamientos y/o CCAA que así lo consideren puedan regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler", rezaba el texto del pacto. La última frase podía abrir la puerta a otra de las opciones que se han barajado en Fomento: incentivar fiscalmente a quienes no eleven los alquileres por encima de una cantidad, en lugar de sancionar a quienes lo hagan.

¿Ha incumplido el Gobierno el pacto presupuestario?

Según Unidos Podemos sí lo ha hecho porque 2019 ya estaba a la vuelta de la esquina, aunque el decreto se aprobase en diciembre. Por el contrario, según el Ministerio de Fomento, no solo es que se hablara de "a lo largo de 2019", es que la Abogacía del Estado les ha advertido de que no podía ser objeto de un decreto ley. Adicionalmente, el PNV y el PDeCAT, cuyos votos son también necesarios, votarían en contra de haberse incluido, entre otras cosas por cuestiones competenciales. Según Unidos Podemos, todas estas explicaciones no son más que excusas.

Además, la formación de Pablo Iglesias afirma que el Gobierno fue desleal aprobando el decreto sin avisar y sin consensuar su contenido, cuando estaban en plenas negociaciones. Desde el día del Consejo de Ministros advirtieron de que rechazarían la convalidación, aunque las conversaciones han continuado hasta el último momento.

¿Cuál ha sido el papel de la ministra de Economía y de los fondos buitre?

Nadia Calviño evitó responder a la pregunta de qué opinaba del establecimiento de índices de precios cuando se le preguntó en una reciente rueda de prensa. El hecho de que el representante de Blackstone en España, Claudio Boada, arremetiese contra el decreto (tanto por los índices de precios como por cuestiones como la longitud de los alquileres) en un acto público en el que estaba presente la ministra ha servido para dar por hecho que este ha sido el desencadenante de la decisión del Gobierno de no introducir los índices en el decreto.

Sea o no cierto, la verdad es que el Ministerio de Fomento venía advirtiendo desde meses antes de que consideraba que limitar los precios de los alquileres necesitaría un recorrido mayor al del decreto de medidas urgentes.

¿Qué pasa a partir de ahora?

Ahora que el decreto ha sido derogado se vuelve a la anterior ley, que entre otras cosas limita a tres años la longitud mínima de los contratos y no diferencia entre propietario persona física o jurídica. Lo que Unidos Podemos desearía es seguir negociando con Fomento hasta dar con una fórmula que permitiese su apoyo, lo que pasa, inevitablemente, por los límites de precios. Por su parte, Fomento ha afirmado que no van a negociar otro decreto y que esperan introducir las medidas del que ha sido derogado, así como los índices de precios, en una próxima ley estatal de vivienda.

Unidos Podemos también advirtió de que sin límites de precios se incumplía el pacto presupuestario y que, por lo tanto, votarán contra los Presupuestos para 2019, cuyo debate de totalidad se celebrará dentro de poco en el Congreso.