El Senado aprueba los Presupuestos de 2018 con la abstención del PSOE

El Pleno del Senado ha aprobado este lunes el texto del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 con la incorporación de 44 enmiendas del PP y del Partido Aragonés (PAR), con lo que culmina su tramitación en la Cámara Alta y el proyecto vuelve ahora al Congreso para aprobarlos definitivamente.

En concreto, el Pleno del Senado ha aprobado con 155 votos a favor, frente a 28 votos en contra y 60 abstenciones el dictamen de la Comisión de Presupuestos con el texto presupuestario que recoge las enmiendas incorporadas en el dictamen de la Comisión de Presupuestos: 44 enmiendas parciales (17 del PP y 27 del PAR) que comportan cambios por un importe aproximado de 179 millones de euros.

La mayoría del PP y el apoyo de las formaciones que apoyaron las cuentas desde el principio (PNV, Cs, Foro Asturias, UPN, CC y NC) han permitido que las cuentas finalicen su trámite en el Senado, con la abstención de Coalición Canaria y el PSOE--tras el compromiso de Pedro Sánchez de mantener las cuentas una vez que el PNV respaldó su moción de censura a Mariano Rajoy-- y el voto en contra de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromis y Bildu, cuyas más de 5.400 enmiendas parciales no han sido incorporadas.

De las enmiendas aprobadas, unos 30 millones detraen inversiones en el País Vasco derivadas de las enmiendas de los 'populares' y se destinan 144 millones principalmente a infraestructuras en Aragón, por petición del PAR.

De esta forma, el PSOE tendrá ahora que decidir en el Congreso si acepta las enmiendas del PP introducidas en el Senado, para lo que su abstención bastaría para que saliesen adelante con los votos del PP y sus socios parlamentarios; o si por el contrario mantiene su compromiso con el PNV de mantener los PGE y las rechaza, para lo que precisaría reunir al menos a los grupos que apoyaron la moción de censura (Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Nueva Canarias y Bildu).

Críticas a las enmiendas

Durante el debate en el Pleno, Maria Dolores Etxano, del PNV, ha asegurado que nadie en el Senado hubiera anticipado que la tramitación de los Presupuestos se fuera a dar así: con un proyecto fuera de plazo y diseñado por un Gobierno que no va a gestionarlos. Y ha puesto en valor que los nacionalistas vascos no han roto ningún acuerdo con el PP ya que no pactó ni la investidura, ni la legislatura con Rajoy.

"Sí los ha tenido con Ciudadanos, que retiraron su apoyo al Gobierno", ha señalado la senadora vasca, quien se ha preguntado si las inversiones que planeó el PP para Euskadi han dejado de ser buenas tras el cambio de Gobierno.

A esto el senador del PP, Juan Antonio de las Heras, ha respondido que se desconoce el "porqué" del cambio de actitud del PNV por su apoyo a la moción y ha pedido explicar lo que ha calificado de "cambio de chaqueta".

"Las autoenmiendas le rozan la epidermis, no son el pago de su traición. La venganza sepa usted que se sirve en plato frío y cuanto mas tiempo pase mejor", ha asegurado De las Heras, ante las acusaciones de los senadores vascos de castigar a Euskadi con las enmiendas a las cuentas. "Son egoístas desde el punto de vista político solo piensan en lo mío, en lo mío y después en lo mío", ha replicado el 'popular'.

A juicio de Mirella Cortés, de ERC, en los Presupuestos los catalanes pagan a los policías que les "pegaron" durante el 1 de octubre o las cárceles "en las que recluyen a los presos políticos". También ha criticado las partidas a la Corona, ahondando en que desde su formación se reafirman en construir la República catalana.

A su vez, el senador de Podemos Ferran Martínez ha mantenido un tenso cruce con la senadora de Ciudadanos, Lorena Roldán, al cargar contra la formación 'naranja' por, según Martínez, arrogarse logros de los PGE como las subidas de las pensiones.

"Cuando el debate baja a lo concreto se quedan sin respuesta, aportan entre poco y nada, se apuntan logros que son falsos", ha criticado, a lo que Roldán a respondido con gestos desde el escaño.

Al PP, Martínez le ha acusado de hacer unas cuentas en las que cabe "demasiado poco" y "demasiados pocos" ante el rechazo de los 'populares' de aceptar enmiendas de otros grupos.

De su lado, el senador del PSOE, Juan María Vázquez, ha criticado el "juego pueril" del PP al enmendar sus propios presupuestos, lo que a su juicio ha conseguido "unir" a los grupos parlamentarios en contra de los cambios propuestos por el PP.

"¿Por qué se cuestiona que el Gobierno haya adoptado los PGE?, es coherente con lo dicho por Sánchez. No hemos presentado vetos ni enmiendas, hemos sido coherentes", ha señalado el senador socialista, quien ha ironizado que se haya hecho "barra libre" con las enmiendas del Partido Aragonés (PAR).

Enmiendas por 175 millones

De las 44 enmiendas parciales finalmente incorporadas, la enmienda que recoge la mayor partida supone la baja de 26,6 millones de euros asociados al Servicio Vasco de Empleo, que iban dirigidos a financiar, mediante convenios con comunidades autónomas, programas para mejorar el transporte público en zonas despobladas para evitar brechas con el medio urbano y favorecer el acceso a servicios.

Igualmente, otra enmienda incorpora exenciones fiscales que incluye la reducción del impuesto especial sobre la electricidad a los riegos agrícolas, hasta ahora acogidos a una reducción del 85%, para favorecer la competitividad del sector y la mejora de la renta agraria.

Para financiarlo se recoge una baja de gasto de 3 millones de euros en las transferencias pactadas con el PNV para el centro de investigación Biscay Marine Energy Platform (Bimep).

En materia de desarrollo rural, otra enmienda del PP proponía mejorar en 5,5 millones la dotación del 'Plan 300x100', dedicado a financiar la extensión de redes de banda ancha de última generación al 100% de los núcleos de población. Esos 5,5 millones se sacaban del Cidetec, pero finalmente ha sido retirada por un error de forma por dictamen de los letrados del Senado, tras reclamaciones del PNV.

El resto de enmiendas del PP se dirigen a reconocer impulsos fiscales o indemnizar a los afectados por la Talidomida entre 1950 y 1985, medidas para el desarrollo rural, a adelantar un año de las obras del AVE Almería-Murcia y a reconocer acontecimientos de excepcional interés público.

Respecto a las enmiendas del PAR, se ha añadido destinar 15 millones a la mejora del tráfico de la línea ferroviaria Huesca-Canfranc, seis millones para elaborar el estudio y proyecto del AVE Cantábrico-Mediterráneo u ocho millones para acondicionar la carretera de Congosto del Ventamillo-Campo, en la provincia de Huesca (8 millones).

Otras partidas se dirigen a acelerar la ejecución del tramo Fuentes de Ebro-Valdealgorfa de la A-68 (6 millones), el tramo entre los municipios zaragozanos de Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro (3,5 millones), actuaciones en la Autovía de los Pirineos o A-21 (29 millones), en la Autovía Mudéjar o A-23 de Valencia a Francia (13,5 millones) o impulsar la construcción del tramo de la autovía A-22 entre Lérida y Huesca (7 millones), entre otros.