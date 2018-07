Trump critica la multa impuesta por la UE a Google: "Se han aprovechado de EEUU, pero no por mucho más tiempo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado este miércoles la decisión de la Unión Europea de imponer una multa multimillonaria a Google como un ejemplo más de que se "aprovecha" de Estados Unidos, pero advirtió de que "no por mucho más tiempo".

"¡Os lo dije! La Unión Europea acaba de imponer una multa de 5.000 millones de dólares a una de nuestras grandes compañías, Google. Verdaderamente se han aprovechado de EEUU, pero no por mucho más tiempo", ha afirmado Trump en un mensaje en Twitter.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!