Un autobús, la ayuda de ONG y otras medidas para llevar el ingreso mínimo vital a 140.000 nuevos hogares

En 2023, el Gobierno pretende alcanzar con el ingreso mínimo vital (IMV) a unos 140.000 nuevos hogares, un aumento “significativo” y “factible”, según explicó el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Para ello, pondrán en marcha nuevas estrategias para solventar uno de sus retos pendientes: que toda la población que cumple los requisitos pida la ayuda. Entre las nuevas iniciativas, se difundirá más publicidad e información a través de un autobús que recorrerá el país y mediante acciones de proximidad de la mano de ONG.

Trabajar más y que no se reduzca el ingreso mínimo vital: así serán los nuevos incentivos al empleo

Saber más

José Luis Escrivá anunció esta nueva hoja de ruta en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 correspondientes a su departamento, junto a la secretaria general de Inclusión, Milagros Paniagua. Por un lado, desde el 17 de octubre se pondrá en marcha 'la ruta del autobús del IMV'. “Directamente desde el Ministerio, a partir del lunes que viene, vamos a ir por toda España con un autobús publicitando el IMV”, destacó el ministro.

Según la AIReF, el ingreso mínimo vital solo había alcanzado al 40% de sus potenciales beneficiarios a finales de 2021, y son 400.000 las familias que no habían solicitado la ayuda pese a cumplir con los requisitos.

“Este es un problema global en el mundo, el non take up. Es decir, que en estas prestaciones para personas en exclusión social extrema, hay un porcentaje de personas que no terminan de entrar a solicitarlas. Esto es una preocupación global”, recordó José Luis Escrivá.

La estrategia del Ministerio pasa por acercarse a lugares de referencia y, sobre todo, de confianza de personas de bajos ingresos para que conozcan el IMV y puedan así solicitarlo.

Información en comedores sociales

Junto al autobús, otra de las nuevas vías de acercamiento se desplegará a través de uno de los 'itinerarios de inclusión' que la Seguridad Social está desarrollando para mejorar y analizar el IMV. Se trata de un proyecto de colaboración con las principales organizaciones sociales especializadas en pobreza, la EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español).

“Lo que van a hacer es acudir realmente a los sitios donde estas personas más vulnerables suelen estar o se sienten más cómodos que en una oficina de la Seguridad Social. Por ejemplo, comedores sociales, centros donde se reparten alimentos o ropa. Allí vamos a estar y se les va a informar y dar una posibilidad”, explicó el ministro.

“Por iniciativas que no falte, estamos barriendo todas las posibilidades”, añadió José Luis Escrivá. El Ministerio también ha lanzado una campaña publicitaria, con el lema 'es lo mínimo'.

❤️💛 En un país lleno de gente a la que le gusta ayudar lo mínimo es tener un ingreso que haga lo mismo



👥Ya son 1.400.000 las personas que perciben el #IngresoMínimoVital#EsLoMínimo pic.twitter.com/a5rrjhKbus — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) 3 de octubre de 2022

Desde ONG y colectivos como RMI Tu Derecho reclaman desde la puesta en marcha del IMV que se facilite su gestión, que consideran muy burocrática y compleja para personas en riesgo de exclusión social. También piden que se flexibilicen algunos requisitos que consideran excluyentes de población necesitada, como los criterios que se definen la “unidad de convivencia” (hogar) y la exclusión de la ayuda de los jóvenes entre 18 y 23 años salvo excepciones.

Sin datos de quienes perciben hoy el IMV

Con todas estas medidas, el Ministerio de la Seguridad Social tiene la “expectativa que crezca significativamente” el número de beneficiarios en 2023, indicó José Luis Escrivá. Aun receloso de dar cifras, el ministro apuntó que “llegar a los 650.000 hogares” el próximo año parecía un horizonte “factible”.

Esta meta implica que el número de beneficiarios se ampliará en los mencionados 140.000 hogares más, una cantidad significativa dada la historia y el despliegue del IMV hasta la fecha. El Ministerio informa de que la ayuda ha llegado hasta el momento a “casi 510.000 hogares” (1,4 millones de personas, de las que el 43% son menores).

No obstante, hay que destacar que esta cifra que la Seguridad Social utiliza como referencia del alcance del IMV no es la cantidad de hogares que están cubiertos a día de hoy por el IMV, es decir, que perciben la prestación. El Ministerio ofrece datos acumulados, que suman el número de hogares y personas que se han beneficiado de la ayuda desde que se puso en marcha, hace algo más de dos años.

elDiario.es ha preguntado al Ministerio cuántas personas y hogares reciben la renta mínima en la actualidad, pero en la Seguridad Social aseguran que no están “en condiciones de facilitarlos”. Según Milagros Paniagua, se realizará una evaluación cuando se apliquen los nuevos incentivos al empleo del IMV, algo que no ocurrirá hasta mediados de 2023, aproximadamente.

El pasado mes de julio, gracias a una consulta a través del Portal de Transparencia tramitada por este medio, la Seguridad Social respondió que el número de hogares que percibían el IMV era de 380.000. La meta del Gobierno al lanzar el ingreso mínimo vital alcanzaba una cobertura de 850.000 hogares.