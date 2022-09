Balance de tres meses del tope al gas: electricidad un 36% más barata que en Francia y 2.300 millones de ahorro

Este jueves 15 de septiembre se cumplen tres meses del tope al gas, la denominada 'excepción ibérica' que se puso en marcha a mediados de junio en España y Portugal para tratar de frenar la escalada de los precios de la luz. Tiempo suficiente para hacer balance de cómo ha funcionado este mecanismo y si ha supuesto o no un ahorro para los consumidores.

En este trimestre, los clientes acogidos a la denominada tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) han pagado un 18% menos que si no se hubiera puesto en marcha este mecanismo, según los cálculos realizados por elDiario.es







Tres meses que incluyen dos olas de calor y uno de los veranos con temperaturas más elevadas de los últimos años, lo que ha acelerado el uso de las centrales de ciclo combinado. Estas son las que usan gas y, por ello, las que hacen que el precio de esta materia prima impacte en mayor medida en la tarifa eléctrica.

No es que la luz no haya subido de precio, es que lo ha hecho un 18% menos que si no existiera el tope al gas. De hecho, agosto fue el mes con la luz más cara de la historia. De media, se pagaron 300 euros MWh, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). El 31 de agosto, el precio medio fue de 476,39 euros MWh, el segundo más alto de lo que va de año.

En el conjunto de estos tres últimos meses, el precio medio que han pagado los consumidores españoles con PVPC está en cerca de 268 euros MWh. Un precio que es un 36% inferior al que se ha alcanzado de media en Francia en este mismo periodo de tiempo. También es un 27% inferior al de Alemania y un 41% menos que lo abonado en este tiempo por los consumidores italianos. Precisamente, Francia planea limitar a un máximo del 15% la subida de precios tanto de gas como de luz a partir de 2023, según adelantó este miércoles la primera ministra Elisabeth Borne.







Este tope al gas no ha funcionado de forma lineal a lo largo de todo el verano. En concreto, ha habido jornadas, a mediados del mes de agosto, en las que el ahorro para los consumidores en tarifa regulada rozó el 40%. En cambio, a principios de septiembre estuvo en el entorno del 10%.

Teresa Ribera: “Está funcionando”

Este balance de tres meses del 'tope al gas' fue uno de los temas comentados este miércoles en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, contestó a una pregunta parlamentaria sobre si este mecanismo está funcionando.

“Cada día sale un mapa, hay un diferencial de entre el 30% y el 40%” respecto al precio medio que se paga en España respecto al que se alcanza en otros países europeos. “Incluso incorporando el ajuste, porque no podemos obligar a las empresas a vender a pérdida”, añadió en referencia a la compensación, que se marca día a día, que los consumidores abonan a las gasistas como compensación por el tope.







“Incluso si tomamos en consideración cual es la estimación de los mercados a futuro, se multiplica por cinco el coste que se estima que se pagará la electricidad en Francia en el último trimestre; y por tres el que se estima que se pagará en Alemania”, enumeró Ribera. “Son buenos datos, ha funcionado”, resumió.

Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, el tope al gas ha derivado en que “los ciudadanos españoles se hayan ahorrado 2.300 millones de euros”, según las estimaciones del Ejecutivo. “Tenemos que seguir trabajando, a nivel nacional y europeo”, en un contexto en el que la Unión Europea acepta y reclama medidas muy parecidas“, ahondó Teresa Ribera.

Además, recordó que este verano, España ha tenido que proveer el 25% de la electricidad que consumen en Portugal, en uno de los veranos más secos de los últimos años en la península Ibérica y, también, ha enviado electricidad hacia Francia, que tiene la mitad de sus plantas nucleares paradas, bien por mantenimiento, bien por problemas técnicos. “Debido al estado catastrófico en el que está el parque nuclear francés, está importando al máximo de todos los países vecinos, todo lo que puede. Incluso en esas condiciones, garantizando la solidaridad en el suministro a nuestro vecinos, nuestros precios han estado muy por debajo de lo que habrían estado en ausencia de ese mecanismo”, concluyó Ribera.