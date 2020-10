Bankinter se desvincula de las fusiones bancarias y pone en duda sus bondades: "Las ventajas no siempre se cumplen"

Bankinter no va a participar en las fusiones bancarias. Lo ha señalado tajantemente este jueves su consejera delegada, María Dolores Dancausa, en la presentación de resultados de la entidad hasta septiembre. "Somos un banco capaz de generar ingresos recurrentes, sólido e independiente. No queremos participar en las fusiones", ha apuntado la directiva en una rueda de prensa en la que se ha desvinculado de la tendencia a la concentración del sector financiero, llegando a poner en duda los argumentos que llevan a defender las fusiones.

"Las ventajas no siempre se cumplen", ha apuntado Dancausa. "Algunos de los argumentos que se utilizan para defenderlas se ven refutadas con el tiempo", ha añadido, poniendo en duda las bondades de estas operaciones. Así, Dancausa ha apuntado que "la eficiencia se puede ganar sin el trauma de una fusión". Además, entiende que la intención de "escalar puestos en el ranking es siempre una circunstancia temporal". Y ha concluido su crítica apuntando que se habla de crear entidades más sólidas pero "cuando se echa la vista atrás, esto no siempre se cumple". "Estamos cómodos no participando en las fusiones", ha zanjado.

Pese a sus dudas sobre las bondades de las fusiones, ha negado que éstas vayan a provocar un recorte en la competencia del sector financiero, al quedar menos actores. "No veo amenazas de oligopolio porque hay muchas entidades pero están naciendo otras nuevas que también son competencia con nosotros, como grandes operadores o fintech", ha señalado. También ha descartado hacer recortes en plantilla y en oficias: "En Bankinter no sobra nadie".

Dancausa, como ya hiciera en la anterior presentación de resultados, ha solicitado que se levante la recomendación de no entregar dividendos en el sector bancario. "Nos habíamos ganado la confianza de los inversores, si hemos tenido que dejar de dar dividendos han tenido que buscar otros sectores", ha apuntado. "Sería una magnifica noticia que se revirtiera, no digo que no fuera necesaria pero esa temporalidad debe terminar", ha añadido. Además, Dancausa ha solicitado una diferencia de trato entre los bancos. "No se nos puede tratar por igual, hay bancos con dificultades y otros que no tenemos ninguna", ha argumentado.

La entidad ha terminado los nueve meses entre enero y septiembre de 2020 con un beneficio de 220 millones de euros, lo que supone un recorte de algo más del 50% respecto al mismo periodo del año pasado. La compañía ha apreciado un empeoramiento de las perspectivas económicas debido a la crisis del coronavirus y ha anunciado que incrementa en 51 millones de euros las provisiones que se habían realizado para hacer frente a este posible impacto, con lo que ya suma 243,5 millones de euros reservados. Jacobo Díaz, responsable financiero del grupo, ha confiado en que estas provisiones anunciadas hasta la fecha sean "suficientes" para hacer frente al impacto negativo para el negocio. "No prevemos hacer más esfuerzos de aquí a final de año", ha apuntado.

Pese a que se espera un aumento de la morosidad, que Bankinter no ha querido entrar a predecir, Dancausa ha negado que existan riesgos de que la crisis económica se convierta en financiera, como apuntó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, este mes. "Yo creo que la crisis del año 2008 y esta no tienen nada en común", ha señalado. "No creo que esto se pueda convertir en una crisis financiera, los bancos tenemos provisiones más que suficientes", ha apuntado.

Dancausa ha asumido que el euribor va a seguir negativo durante varios años, pero ha cerrado la puerta a uno de los debates que se han abierto por esta situación: remunerar a los clientes por las hipotecas y cobrarles por los depósitos. Ha negado ambas posibilidades. "No creo que sea factible que una persona que pide una hipoteca a un banco reciba un interés, no tiene ni pies ni cabeza", ha apuntado, señalando que se trata únicamente de un debate "académico".