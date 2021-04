La patronal bancaria todavía ve "margen" para más cierres de sucursales en plena ola de recortes en el sector

Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Ibercaja y, próximamente, Unicaja. Prácticamente todo el sector bancario se está moviendo en los últimos meses para recortar sus costes mediante el cierre de oficinas y el despido de trabajadores. La patronal de los bancos, la AEB, ha defendido este martes que "hay margen todavía" para más cierres, según ha planteado el presidente de la organización, José María Roldán.

Roldán, que ha avanzado que dejará el cargo el año que viene, ha justificado este recorrido que todavía ve en el sector en que el número de oficinas "es más alto por cada 100.000 habitantes que la media europea, el doble o más". El directivo ha hecho estas valoraciones al ser preguntando por los ajustes que están negociando CaixaBank, que no pertenece a la AEB sino a la CECA, y BBVA y que se produce tras una ola de cierres anunciada por el resto de entidades desde finales del año pasado. "Nadie habla de Alemania o de Italia, donde también se están haciendo cierres", ha apuntado.

El presidente de la patronal ha apuntado que el proceso se basa en "adaptarnos a los cambios de demanda" en un contexto en el que los bancos tienen que lidiar con "presiones en la rentabilidad". "Es natural que esto se produzca a medida que los clientes están usando cada vez más los canales digitales", ha señalado.

Roldán ha planteado una serie de alternativas frente al cierre de oficinas para evitar que haya zonas especialmente afectadas por la exclusión bancaria. En este sentido, el presidente de la AEB ha recuperado la idea de que se creen oficinas "multibanco" que una la actividad de distintas entidades o que sean "multiservicio". A ello ha sumado que se debe trabajar por mejorar la digitalización del mundo rural y mejorar la educación en el uso de nuevas tecnologías de la población mayor. "No hay que tirar la toalla en formar a los mayores", ha defendido.

La AEB ha expuesto este martes los resultados de sus entidades en un contexto marcado por la pandemia. El presidente ha advertido que la "incertidumbre" todavía es elevada, aunque ha celebrado que la morosidad no haya crecido hasta la fecha. Sin embargo, reconoce que los impagos van a crecer a medida que se levanten las medidas que se han aprobado de apoyo social y empresarial. "La mora no refleja el daño latente en los balances de los bancos", ha señalado. Por ello, no se ha atrevido a descartar que la banca tenga que hacer mayores provisiones ante la posibilidad de que aumenten las pérdidas en el futuro. "Es muy difícil pronosticar el futuro con certeza", ha incidido.

BBVA reivindica sus resultados al tiempo que negocia el ERE

BBVA, una de las entidades de la AEB inmersas en una negociación para el recorte de empleo y oficinas, ha celebrado este mismo martes su junta general de accionistas. En ella han tenido turno de analizar la situación financiera del grupo tanto el presidente, Carlos Torres, como el consejero delegado, Onur Genç, quienes han coincidido en señalar los "resultados sólidos" del grupo, al tiempo que abordan con los sindicatos un recorte de empleo justificado en causas económicas.

Así se lo planteó la entidad a los sindicatos la pasada semana, tras la primera reunión de la mesa de negociación en la que todavía no se plantearon las cifras del ajuste. "A pesar de este entorno y de la elevada incertidumbre, BBVA ha obtenido unos sólidos resultados en 2020, alcanzando un beneficio sin singulares de 3.084 millones de euros en el conjunto del año. Tras un primer trimestre marcado por el importante esfuerzo de anticipación de provisiones por el impacto de la Covid-19, los resultados han ido mejorando posteriormente trimestre a trimestre", ha señalado Carlos Torres en su discurso ante los accionistas del grupo.

"En nuestro negocio ordinario, antes del impacto de las provisiones, la tendencia ha sido muy buena, a pesar de la dificultad que supone que los tipos de interés hayan bajado en todo el mundo a niveles nunca vistos", ha insistido el presidente de la entidad. "El despido colectivo se va a sustentar por motivos económicos (por disminución continuada de beneficios) y motivos productivos y de organización derivados de la transformación digital", señalaba CCOO tras la primera reunión con la dirección de la entidad el viernes pasado.

Genç ha seguido en la línea del presidente de la entidad durante su discurso. "En términos de beneficio antes de provisiones, o margen neto, que explica el comportamiento subyacente de nuestras operaciones, hemos crecido un 11,7% en euros constantes. Esta cifra es la más alta de los últimos años por crecimiento orgánico. Esto indica nuestra fuerte capacidad de generación orgánica de ingresos pese a la situación del entorno", ha celebrado el directivo sobre los resultados de la entidad.