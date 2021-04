La CNMV planea restringir el boom de la publicidad de inversión en criptomonedas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha comenzado este lunes el camino para poner coto a la publicidad que se realiza para invertir en criptomonedas y criptoactivos, en pleno auge de las campañas comerciales para atraer a inversores especializados, pero también a aquellos con menos experiencia. La CNMV ha iniciado este lunes una consulta pública con varias propuestas para la circular que estará llamada a ejercer control y sancionar los casos donde se realice información engañosa.

El supervisor del mercado de valores fue autorizado el pasado mes de marzo en una disposición adicional del Real Decreto de ayudas a la solvencia de las empresas para acometer esta regulación. Como subraya la CNMV en un comunicado este lunes, este permiso para regular se limita exclusivamente a la publicidad, puesto que el funcionamiento del mercado de criptomonedas y criptoactivos se mantendrá como hasta la fecha.

"La opción de no elaborar norma específica sobre la materia y sustituirla por criterios o indicaciones de buenas prácticas se descarta", defiende la CNMV en su comunicado. El organismo supervisor señala que, pese a que es un campo no regulado a nivel europeo, se han multiplicado las campañas publicitarias que hacen referencia a la inversión en este tipo de productos, que no tienen el mismo control que otros mercados de inversión como la Bolsa o los bonos de deuda.

La CNMV propone que la norma afecte a "la actividad publicitaria dirigida a potenciales inversores residentes en España en la que se ofrezca o se llame a la atención sobre criptoactivos". La CNMV está "considerando" incluir en la norma a los proveedores de servicios sobre criptoactivos, cuya definición se contendría en la Circular, con independencia de su país de origen, y a las empresas anunciantes que actúen por cuenta de aquellos.

El organismo señala que es "partidario" de requerir autorización administrativa previa para las campañas masivas dirigidas al público general que se lleven a término a través de medios de comunicación, soportes físicos o ciertos medios virtuales. "El resto de las acciones publicitarias quedarían sujetas a la actuación supervisora posterior de la CNMV quien podrá requerir el cese o rectificación de la actividad publicitaria según los términos establecidos en la Circular", añade el organismo. "Esta diferenciación responde a motivos de eficiencia y agilidad, a la vez que permite asegurar la supervisión previa en aquellos casos de publicidad masiva", justifica.

Para poder recibir el aval de la CNMV, las campañas publicitarias deberán ser "claras, equilibradas, imparciales y no engañosas". En concreto, la CNMV se enfocará en la información que se haga sobre las rentabilidades de los productos que se publicitan y en particular, a la evolución histórica y la documentación sobre los costes de estas operaciones. Además, la CNMV avanza que las campañas estarán sujetas a la introducción obligatoria de advertencias sobre los riesgos de la inversión en criptoactivos, tanto de forma tasada y abreviada en cada comunicación como en documentación auxiliar más extensa.

La CNMV establecerá un régimen de supervisión en el que detallará cuáles serán los procedimientos y plazos para recabar la información, exigir el cese o proceder a la actuación sancionadora. El organismo avanza que "dado el potencial impacto de las campañas publicitarias" los plazos para actuar deberán ser "acotados" y "no se prevé" que sean superiores a tres días.

La consulta estará abierta de manera pública hasta el 16 de abril. La creación de esta normativa sobre publicidad por parte de la CNMV llega después de que tanto este organismo como el Banco de España hicieran un comunicado conjunto en el que advertían de los riesgos para los inversores de este tipo de activos que son muy volátiles y no cuentan con control institucional.