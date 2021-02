El nuevo complemento de maternidad de las pensiones sale adelante en el Congreso por la mínima y con muchas críticas al Gobierno

El Congreso convalida, por los pelos, el decreto que regula el nuevo complemento de maternidad de las pensiones. Lo hace con escasa ventaja de votos y tras un debate parlamentario cargado de reproches al Gobierno, tanto por la nueva fórmula de complemento, que muchos grupos atacan por "recortar" el plus de maternidad a las madres con más hijos, como sobre todo por haber aprobado la medida mediante un real decreto-ley, sin debate político y sin analizarla en la comisión del Pacto de Toledo. Finalmente, el Pleno de la Cámara Baja ha dado luz verde por 168 votos a favor al decreto, que también recoge modificaciones para ampliar el acceso al ingreso mínimo vital entre otras medidas. La norma se tramitará como proyecto de ley, para que los grupos políticos puedan incluir modificaciones.

El balance final de votos ha sido 168 votos a favor, 164 votos en contra (entre los que se encuetran PP, Vox, PNV y Cuidadanos, entre los mayores partidos) y 16 abstenciones, ha enumerado la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.

La mañana comenzaba con muchas dudas en el propio Ministerio de la Seguridad Social de que saliera adelante la primera de las reformas del sistema de pensiones que aprueba el Gobierno de coalición, lo que habría sido un importante golpe para José Luis Escrivá. El ministro llevó al Consejo de Ministros a comienzos de febrero este primer cambio para modificar el anterior complemento (del PP), que había sido invalidado por la justicia europea por discriminatorio con los hombres. El Gobierno lo aprobó a través de un real decreto-ley, en el que además se incluyeron cambios en el ingreso mínimo vital, se reconocía la COVID como enfermedad profesional para el personal sanitario y sociosanitario, y se facilitaba el acceso a la prestación de cese de actividad a los autónomos que tributan por módulos.

Reproches ante la falta de diálogo

Esta manera de legislar, a través de la vía de urgencia del real decreto-ley –y por lo tanto sin acudir al debate parlamentario ordinario– ha sido el principal foco de críticas al Ejecutivo por parte de la mayoría de la oposición. "Este no es el camino", ha criticado el diputado del PP Tomás Cabezón al defender el voto negativo del PP, que ha afeado al ministro que no negociara el nuevo complemento de maternidad de las pensiones con el resto de grupos parlamentarios y que no lo haya llevado a la Comisión del Pacto de Toledo para ser analizado.

El diputado del PP ha recordado que el Pacto de Toledo dio un "marco" de recomendaciones al Ejecutivo para acometer la reforma de las pensiones, pero "hay muchas formas de proceder en ese marco", ha afirmado y ha criticado que el ministro "haga y deshaga a sus anchas". De continuar con esta estrategia, ha insistido Tomás Cabezón, "se encontrará con algún susto" en la tramitación parlamentaria.

La misma advertencia lanzaban también al ministro desde grupos parlamentarios que sí apoyan habitualmente los decretos que está aprobando el Gobierno, como PNV (que ha votado no este miércoles), Junts per Catalunya (que votó sí) y ERC (que se abstuvo). El reproche general ha incidido en la necesidad de que el Ejecutivo someta a un mayor diálogo las medidas sobre pensiones que pretenda aprobar a partir de ahora y, además, que no utilice los reales decretos ley como "rodillo" para aprobar medidas de temáticas muy diferentes. Con estos macrodecretos, la oposición advertía de que se encuentra continuamente ante el "dilema moral" de tener que apoyar medidas que no comparten para que salgan adelante otras que consideran necesarias, en palabras de Jordi Salvador, diputado de ERC.