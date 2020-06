La crisis del coronavirus disparó el paro en la zona euro al 7,3% en abril

Primero fueron los datos del PIB. Y ahora son los datos de empleo de la Unión Europea, publicados este miércoles por Eurostat, los que evidencian que, desde el principio, el virus se está cebando con las economías europeas y su ciudadanía.

En abril de 2020, el segundo mes después de que la mayoría de los Estados miembros de la UE aplicaras medidas de contención ante el coronavirus, la tasa de desempleo desestacionalizada de la zona del euro fue del 7,3%, frente al 7,1% de marzo de 2020. La tasa de desempleo en los 27 países de la UE fue menor, del 6,6% en abril de 2020, frente al 6,4% de marzo de 2020.

