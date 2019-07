La hora extra en Zamora, la mejor pagada en el sector del metal en España

Los trabajadores del sector del metal zamoranos son los que más compensación perciben de toda España por cada hora extraordinaria de trabajo que realizan, un 150 % más de lo que ganan por hora ordinaria.

Así se desprende del informe de la "Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2018" elaborado por la patronal Confemetal, que explica que la mayoría de los convenios calculan y establecen la retribución de las horas extra, aunque no todos.

La mayoría fija los precios de las horas extra en las tablas salariales o con un recargo sobre la ordinaria, un incremento que suele ser mayor para las realizadas en domingos y festivos.

De entre las provincias que fijan un recargo, los incrementos oscilan entre el 40 % sobre el valor de la hora ordinaria de Guipúzcoa, Jaén o Zaragoza, hasta el 175 % de Zamora, 125 % de Toledo o 100 % de Alicante y Badajoz.

Hay casos en los que la hora extra tiene igual valor que la ordinaria, como es el caso de Lérida, que además no tendrán la consideración de extraordinarias si no exceden las 57 horas sobre la jornada anual de trabajo (1.769 horas).

Otros convenios, como el de Las Palmas, deja la compensación de las horas extra en manos de cada empresa y sindicatos, si bien con la directriz de que no podrá ser inferior al 30 % del valor de la hora ordinaria.

En otros se especifica una mayor compensación en función de cuándo se realizan, como en Jaén, donde se recomiendan 84 minutos de descanso por cada hora extra trabajada de lunes a viernes y 90 minutos, en el caso de las que se realicen los fines de semana.

Y es que el Estatuto de los Trabajadores establece la posibilidad de delimitar la forma de retribuir las horas extra, mediante su abono económico o compensándolas con descanso a disfrutar en los cuatro meses siguientes a su realización, una opción a la que se acogen un buen número de convenios provinciales.

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), los trabajadores de la industria manufacturera realizaron en 2018 unas 1.103 horas extras cada semana, de las que 760 horas se pagaron y 343 horas quedaron sin retribuir.

En este sentido, un informe de CCOO sobre "La prolongación no retribuida de la jornada laboral" indica que el pasado año la industria manufacturera se ahorró 1.772 millones de euros con las horas extra no pagadas.

La siguiente tabla muestra, por provincias, la forma en la que se abonan las horas extra (dineraria, en descanso o mixta) y la cuantía de la compensación:

CCAAFORMACOMPENSACIÓNÁlavaDescanso1:45 horas por cada hora extraAlbaceteDineraria45 % másAlicanteMixta75 % o 100 % más (domingos y festivos)AlmeríaMixtaAl menos 50 % másAsturiasMixtaSegún tablasÁvilaMixta50 % más o 2 horas por cada hora extraBadajozDineraria100 % másBaleares BarcelonaMixtaSegún tablasBurgosMixtaSegún tablasCáceresMixtaAl menos 75 % másCádizMixtaAl menos 45 % más o 1,5 horas por cada hora extraCantabriaMixta75 % más o reducción jornada equivalenteCastellónMixta50 % más (horas diurnas) o 75 % más (nocturnas o festivo)Ciudad RealMixta75 % más o tiempo descanso equivalenteCórdobaDinerariaSegún tablaCoruñaMixta60 % más en laborable y 75 % más en festivoCuencaMixta75 % másGeronaDescansoSolo para las horas extra estructuralesGranadaDineraria60 % másGuadalajaraMixtaSegún fórmula específicaGuipúzcoaMixta40 % más (laborable) 65 % más (festivo). 1:20 o 1:40 horas de descansoHuelvaMixtaSegún tablasHuescaMixtaEntre 40 % y 75 % más según el horarioJaénMixtaEntre 40 % y 60 % o entre 84 y 96 minutosLeónDineraria75 % másLéridaMixtaIgual que la hora ordinariaLugo MadridMixtaSegún legislación o con 1:45 horasMálagaMixta75 % más o tiempo descanso equivalente más 4,77 euros por hora MurciaMixta40 % más NavarraMixtaValor medio anual de 2016 más alza salarialOrenseMixta50 % másPalenciaMixtaSegún tablasLas PalmasDinerariaAl menos 30 % másPontevedraDinerariaSegún tablasLa RiojaMixtaEntre 40 % y 75 % más según horario SalamancaMixta75 % más o 1:45 horas por cada hora extra SegoviaMixtaEntre 45 % y 65 % más o 2 horas por cada hora extraSevillaMixtaSegún tablas o 1:20 horas por cada hora extraSoriaMixtaSegún tablasTarragona TenerifeMixta75 % más o 1:30 horas por cada hora extraTeruelMixtaMínimo de 13,70 euros/hora o entre 1:45 y 2 horas por cada hora extraToledoDineraria125 % másValenciaDescanso ValladolidDinerariaSegún tablasVizcayaDescansoEntre 1:30 y 1:45 horas, con un recargo.ZamoraMixta175 % más o descanso equivalenteZaragozaMixtaEntre 40 % y 75 % más según horario

(*) Las provincias que aparecen en blanco no tienen convenio en vigor o no recogen este aspecto, por lo que no hay datos disponibles.