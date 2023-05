Ferrovial paga 384.000 euros al principal directivo detenido por supuestos sobornos en Polonia

Ferrovial pagó en 2022 cerca de 384.000 euros a Artur Pielech, uno de los directivos despedidos en Polonia por la multinacional española tras ser detenido en febrero por su presunta participación en lo que la Agencia polaca Anticorrupción (CBA) denomina “el escándalo de la basura”: una trama de supuestas mordidas, blanqueo, facturas falsas y sobornos en la adjudicación de contratos de recogida de residuos en el Ayuntamiento de Varsovia valorados en unos 128 millones de euros.

Un exministro polaco detenido por sobornos y pleitos millonarios por ayudas ilegales de Aznar: los litigios de Ferrovial

Más

Budimex, la mayor constructora polaca, cotizada en bolsa y controlada por Ferrovial, pagó en 2022 a su ya ex consejero Artur Pielech un total de 1.726.655 zlotys polacos, cifra que al cambio actual equivale a unos 383.958 euros.

Ese importe es previo al despido de Pielech, que hasta finales de marzo de este año era presidente y consejero delegado de la filial FBSerwis. Su retribución se desglosa en 879.200 zlotys brutos de salario fijo; 758.523 de variable; 75.600 de salario base por pertenencia al consejo; 65.017 en concepto de otros beneficios financieros, y 20.915 por beneficios no financieros.

Sin contar compensaciones por despido, Artur Pielech se convirtió en el segundo consejero mejor pagado del máximo órgano de gestión de Budimex, solo por detrás del consejero delegado de la filial de Ferrovial, Artur Popko, que recibió 3,82 millones de zlotys (unos 852.000 euros).

Las compensaciones de los directivos y consejeros de las empresas polacas están muy por debajo de las de sus homólogas españolas. Un indicador es un informe publicado hace años por la consultora Spencer Stuart. Con datos de 2017, cifraba la remuneración de los presidentes no ejecutivos de las principales cotizadas polacas en 47.000 euros anuales, “de lejos” la cifra más baja entre los países analizados por esta firma; en España esa tipología de consejeros rozaba entonces de media los 317.000 euros.

Las cifras de retribuciones de Budimex figuran en la documentación que esta constructora polaca (de la que Ferrovial controla un 50,14%) ha puesto a disposición de sus accionistas de cara a la junta anual de accionistas que va a celebrar este jueves. FBSerwis es una filial de Budimex dedicada al tratamiento de basuras, mantenimiento de infraestructuras viales o eficiencia energética. Está en el centro de esa trama de supuesta corrupción por la que también ha sido detenido un exministro polaco.

Es la primera vez que Budimex desvela la retribución en un año completo de Pielech. El directivo era consejero de la constructora polaca desde finales de 2021. El pasado 30 de marzo, el consejo de supervisión de esta constructora acordó su cese. Llevaba suspendido en sus funciones desde su detención a comienzos de febrero y fue puesto en libertad provisional el 20 de marzo.

La salida de Pielech del máximo órgano de gestión se justifica “teniendo en cuenta el estado actual de conocimiento” sobre los procedimientos que le afectan y la “incertidumbre” sobre su desenlace, según la documentación a disposición de los accionistas de Budimex, que ha convocado su junta para el 18 de mayo.

Ese día se cumple el plazo para que los pocos accionistas de Ferrovial que hace unas semanas se opusieron al polémico traslado de la multinacional a Países Bajos vendan sus títulos ejerciendo el denominado derecho de separación. Si más del 2,56% del capital se opusiera y vendiera sus acciones, Ferrovial suspendería la mudanza, cosa que previsiblemente no ocurrirá.

En la junta del 13 de abril el traslado a Países Bajos fue aprobado el traslado por amplísima mayoría: votó a favor el 93,3% del capital, mientras que solo un 5,8% lo hizo en contra y el restante 0,9% se abstuvo. El voto clave es el de Leopoldo del Pino, hermano del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, y que votó en contra. Su 4,1% haría descarrilar la operación, pero se descarta que venda sus títulos.

Ex directivo de Roland Berger en Polonia, Artur Pielech fue nombrado vicepresidente de FBSerwis en noviembre de 2012. Desde julio de 2014 era el presidente de esa filial de Ferrovial. En septiembre de 2021 se convirtió también en consejero de Budimex. El otro directivo despedido tras ser detenido por esta trama es Wojciech Smołka, exvicepresidente de FBSerwis y responsable del área de recogida y tratamiento de residuos municipales y servicios medioambientales.

El 2 de marzo, justo después de que Ferrovial anunciara su polémica mudanza, trascendía la última detención conocida en este caso, la del que fuera ministro de Hacienda de Polonia y hasta entonces secretario del Ayuntamiento de Varsovia, Włodzimierz Karpiński.

Ex presidente de la Empresa Municipal de Depuración de Varsovia (MPO), Karpiński fue destituido de sus cargos en la capital polaca a finales de marzo. Ministro en la etapa del expresidente del Consejo Europeo y antiguo líder del PP europeo, Donald Tusk, fue detenido temporalmente durante 3 meses el 27 de febrero. Está acusado de aceptar supuestamente un soborno de casi 5 millones de zlotys (algo más de un millón de euros) “en relación con el procedimiento de selección de empresas que se ocupan de la recogida de residuos en Varsovia”, según anunció en marzo la CBA.

Comisión del 2,5%

Medios locales han publicado que Karpiński exigía una comisión del 2,5% por cada adjudicación. Según el medio local wyborcza.pl, la mitad de los contratos sospechosos se los llevó FBSerwis. En febrero fue arrestado Rafał Baniak, ex viceministro del Tesoro polaco y hasta hace poco presidente de la patronal Pracodawcy RP. Esta entidad se define como “la mayor organización de empleadores en Polonia”. Dice representar a más de 19.000 compañías con 5 millones de empleados.

Por ahora han sido detenidas en esta investigación 14 personas. Entre ellas, tres directivos de la filial de Ferrovial: el presidente de FBSerwis, el vicepresidente y el director comercial, de cuya situación Ferrovial no ha dado detalles. Las actuaciones se llevan a cabo bajo la supervisión de la Sucursal de Silesia del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía polaca en Katowice.

Según anunció la CBA el 9 de febrero, se investiga “la participación en actividades criminales de un grupo criminal organizado formado por empresas y funcionarios a nivel ministerial que estuvieron en el gobierno entre 2011 y 2015”. “El grupo emitía facturas de IVA para servicios ficticios de empresas involucradas en la recogida y tratamiento de residuos en la ciudad de Varsovia. Las facturas de esos servicios ficticios se destinaban a la obtención de fondos para sobornar a antiguos responsables”.

Y “el dinero se utilizaba para manipular la selección de compañías que prestan servicios de recogida, gestión y procesamiento de basura. El caso implica también blanqueo de capitales”, siempre según el órgano anticorrupción polaco.

La filial polaca de Ferrovial insiste en sus cuentas anuales en que, tras un análisis preliminar, ha concluido que las actuaciones de las autoridades por esta trama de supuesta corrupción se dirigen por ahora contra personas físicas y esto “no implica, en el momento procesal actual, consecuencias legales directas” para las filiales de Ferrovial, “y en particular Budimex SA, que no opera en el campo de la gestión de residuos”. Por eso, no ha dotado ninguna provisión por este asunto. Tampoco lo ha hecho Ferrovial.

En 2022, Polonia aportó, según la presentación realizada a los accionistas en la última junta de Ferrovial, el 24% de los 7.551 millones que ingresó la multinacional de los Del Pino el pasado ejercicio, muy por delante de España (15%) y solo por detrás de Estados Unidos y Canadá (40%). Fue el segundo mercado que más aportó al resultado bruto de explotación, 153 millones, aunque solo suponía el 3% de la valoración total de Ferrovial, según estimaciones de los analistas de cierre de 2022.

Ferrovial tiene 6.102 empleados en Polonia, más que en ningún otro país en los que opera (en España tenía 5.413 a cierre de 2022). Este país del Este aportó a Ferrovial un resultado antes de impuestos sobre beneficios de 103,31 millones en 2021, según su último informe de reporte fiscal por países. Concentraba a cierre de 2022 el 22% de la cartera de la rama de construcción del grupo.

“En Polonia, la licitación pública mantiene buenas perspectivas gracias a los planes nacionales de inversión de carreteras y ferrocarriles hasta 2025-26, respaldados por el nivel elevado de asignación de fondos bajo el nuevo marco financiero plurianual de 2021-27 de la UE, que garantiza estabilidad futura de la inversión en el país”, según las previsiones anuales de Ferrovial para el ejercicio 2023.

La multinacional de los Del Pino adquirió Budimex en 2000, año en que el actual presidente, Rafael del Pino, sucedió en el cargo a su padre, fundador del grupo.