El presidente de Ferrovial, en la junta para aprobar el traslado a Países Bajos: “España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello”

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha defendido este jueves en su discurso en la junta de accionistas las razones del traslado de la compañía a Países Bajos. El ejecutivo ha realizado una referencia velada a las críticas que durante las últimas semanas han vertido contra la multinacional por parte del Gobierno y la CNMV. Ambos han puesto en duda la justificación de que Ferrovial necesita el traslado de su sede para poder salir a cotizar en EEUU, su principal mercado. “La reorganización persigue objetivos económicos muy válidos”, ha asegurado Del Pino en su intervención frente a los accionistas.

La junta tiene como principal punto del orden del día la votación de la operación que supone que la filial que engloba el negocio internacional del grupo, Ferrovial International, con sede en Países Bajos, absorba a la sociedad matriz de la compañía, que tiene sede en España. “La reorganización no afecta a la continuidad de Ferrovial en nuestro país. Ferrovial no se va de España, mantendrá el empleo, la actividad”, ha argumentado Del Pino. “España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello”, ha enfatizado el directivo.

Del Pino ha rechazado, sin hacer mención a las críticas al Gobierno, que su movimiento tenga un objetivo fiscal. “La operación no se hace por objetivos fiscales porque es neutra. Los impuestos que pagara después de la fusión serán similares”, ha defendido frente a los accionistas. “Ferrovial continuará contribuyendo fiscalmente en España. En 2022 fue de 282 millones de euros”, ha añadido.

El presidente de Ferrovial ha retomado la argumentación de la compañía para defender la salida de España hacia Países Bajos. El objetivo último es la cotización en EEUU. “Es una vía ya contrastada por empresas europeas para cotizar en EEUU. No es fácil ni inmediato hacerlo desde España y tanto el proceso como el plazo de ejecución son inciertos”, ha añadido.

El Gobierno y la CNMV han rechazado en las últimas semanas esta argumentación, al defender que es posible realizar esta operación sin mover la sede de España. “Los datos que tenemos no apuntan a que sea imposible, salvo que no se quiera intentar”, aseguró Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, en una intervención en el Congreso.

El Ejecutivo, por su parte, puso en duda que si no había esas justificaciones económicas para el traslado, Ferrovial no podría beneficiarse de los incentivos fiscales para las operaciones de fusión. “La presencia de objetivos económicos válidos permite que podamos acogernos a la neutralidad fiscal de las fusiones”, ha respondido Del Pino.