El Gobierno y las comunidades del PP chocan por la cuantía para financiar la rebaja del abono transporte

Otro choque político entre el Ejecutivo y las comunidades encabezadas por el PP. Esta vez a cuenta de cómo se va a financiar el descuento de los abonos transporte. Una rebaja que está prevista para los tres últimos meses del año y que ha sido el tema principal de la Conferencia Sectorial de Transportes, celebrada este miércoles, en la que han estado presentes el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los consejeros del ramo de las comunidades.

El Gobierno rebaja los abonos transporte, da ayudas de 200 euros a familias vulnerables y aplicará el impuesto a los beneficios de las eléctricas de este año

Dentro del plan de medidas anticrisis, para mitigar la inflación, que el Gobierno aprobó a finales de junio, estaba la reducción del coste del abono transporte. En concreto, el Consejo de Ministros aprobó una rebaja del 50% en los bonos mensuales de transporte en las infraestructuras del Estado, como el Cercanías. Además, añadió una rebaja del 30% para los transportes que dependen de comunidades y ayuntamientos, dejando en manos de estas administraciones completar esa cifra hasta el 50%.

Ese 30% se trata de ayudas directas, pero solo para aquellos abonos y títulos multiviaje que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 y cuya vigencia se enmarque en dicho período. Y es ahí donde las comunidades ven insuficiente la financiación prevista.

La Comunidad de Madrid se llevaría el 80% de la financiación

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, Ethel María Vázquez, ha asegurado a los medios, tras la reunión, que el Ejecutivo solo ha puesto sobre la mesa una ayuda de 100 millones para las administraciones autonómicas y, de ellos, solo la Comunidad de Madrid requeriría el 80%, ha criticado.

“Han sido varios los consejeros que han planteado dudas sobre la suficiencia financiera de esta medida. Nosotros, también. La Comunidad de Madrid ha planteado que nos tememos que los fondos que el Gobierno tiene preparados son insuficientes. Para las comunidades han reservado 100 millones de euros y solo la Comunidad de Madrid, el 30% que dicen que van a sufragar, ya serían 80 millones. Me parece difícil”, ha indicado el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez.

“Queríamos ver si nos resolvían dudas. Si anunciaban cuántos fondos correspondían a cada comunidad autónoma pero no ha habido ningún tipo de información. Las cosas no se han hecho bien. Esta reunión tenía que haberse hecho antes de anunciar esa medida y el cálculo del 30% que han anunciado tienen que tener el compromiso de cubrirlo económicamente porque, si es menos, seremos las comunidades las que tendremos que pagarlo y venimos experimentados de este tipo de medidas que anuncia el Gobierno y que pagamos nosotros”.

Un reparto de fondos basado en criterios de la pandemia

“Hemos explicado cuáles son los criterios para haber cuantificado en 200 millones esa ayuda para a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos”, ha explicado la ministra Raquel Sánchez. En ese sentido, ha justificado que se trata de los mismos criterios de aplicación que se tuvieron en cuenta en a la hora de elaborar el fondo de contingencia para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. “Esa era una situación más favorable que la actual, partíamos de una situación en la que la demanda del transporte público era superior a la actual y por lo tanto, partiendo de esa base, entendemos que con este presupuesto, con estos fondos, habrá cantidad suficiente para cubrir ese 30%”.

“Me gustaría recordar que las competencias son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y este Gobierno lo que quiere hacer es una aportación a esa bonificación cuyo destinatario final son los ciudadanos. Los criterios van a responder a las necesidades. Tenemos unos días para concretar y perfilar la Orden Ministerial, en la que se acaben de perfilar los detalles, pero partimos de un cálculo que es favorable para comunidades y ayuntamientos”.

En el texto que aprobó Moncloa, dentro del nuevo plan de medidas ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania, figuraba que la financiación global para la reducción del abono transporte sería a través de un crédito extraordinario de 221 millones de euros, pero no desglosaba qué parte correspondía a cada administración.

El nuevo mapa de rutas de autobuses es un borrador

La ministra Raquel Sánchez también ha defendido el nuevo planteamiento del mapa concesional de la red de autobuses. Un nuevo modelo que reduce los contratos concesionales, de 79 a 22 corredores completos. Además, el número de rutas se rebaja de 966 a 510; y el número de municipios con parada se recorta de 1.912 a 495. Esa rebaja sería compensada por las comunidades, a las que se traspasarán fondos, para que diseñen nuevas rutas en función de sus necesidades.

“No hay ningún mapa aprobado. Lo que hemos hecho es una revisión necesaria del mapa concesional y tenemos un primer documento técnico, un borrador, para poder revisar ese mapa concesional junto con las comunidades autónomas. No era el tema de la conferencia de hoy, se tratará en otra y se revisará intentando el máximo consenso”, ha indicado la ministra.

“Nos hemos dotado de un plazo largo, porque será en 2024 cuando prevemos aprobar ese mapa concesional. Me gustaría y lo he pedido a las comunidades autónomas que seamos rigurosos. No hay un documento definitivo. Es un borrador y con él vamos a trabajar con las comunidades”, ha insistido Sánchez.