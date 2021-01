Prisa descarta vender sus medios tras un acercamiento de Vocento: “No forma parte de la hoja de ruta”

El grupo Prisa ha asegurado este lunes que la venta de sus medios de comunicación "no forma parte de la hoja de ruta de la Sociedad" tras reconocer el Grupo Vocento, dueño de cabeceras como ABC, que a finales de diciembre llevó a cabo una “comunicación informal” para “la posible adquisición” de los medios de Prisa, entre los que están El País y la Cadena SER.

"En relación con determinadas informaciones publicadas en el día de hoy, sobre el supuesto interés de Vocento por los medios de comunicación de Prisa, por la presente informamos que la Sociedad no ha solicitado ninguna oferta por sus activos de medios, no ha iniciado conversaciones al respecto y no forma parte de la hoja de ruta de la Sociedad la venta de sus medios de comunicación", ha indicado Prisa en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Poco antes, y después de que El Confidencial publicara este lunes que el consejo de administración de Vocento aprobó a finales de diciembre una ampliación de capital para abordar la posible compra de la unidad de medios de su competidor, el grupo propietario de ABC y El Correo reconocía a la CNMV que “su Consejo de Administración se reunió el pasado 29 de diciembre de 2020 para analizar distintas posibilidades respecto a la posible adquisición de los medios de comunicación de Prisa”.

Según Vocento, “a tal efecto se estableció una comunicación informal con Prisa y, constatada la falta de disponibilidad para iniciar conversación alguna al respecto, se abandonó el proyecto sin que se haya llegado a trasladar ninguna oferta ni mucho menos se haya aprobado, ni siquiera propuesto a sus accionistas ni a su Consejo, ampliación de capital alguna”.

Esa reunión del consejo de Vocento se produjo dos días después de que, el pasado 27 de diciembre, el nuevo presidente en funciones de Prisa, Joseph Oughourlian, descartara en una entrevista en El País vender la unidad de medios de la compañía “en este momento”. Según el representante del fondo Amber, principal accionista de Prisa (29,9%), “sería un gran error vender los medios de la compañía en este momento. El mercado está totalmente hundido y aparte del precio, no es el momento, es un sinsentido”.

Oughourlian, que forzó en diciembre el cese del anterior presidente no ejecutivo de Prisa, Javier Monzón, acusó en esa entrevista al expresidente de Indra de haber “propiciado ciertas ofertas que nos llegaron y que francamente eran indecentes, a precio de derribo. Vamos a demostrar que los medios valen mucho más de 200 millones”.

El financiero de origen armenio aludía a la propuesta que presentó en noviembre el empresario asturiano Blas Herrero y que el consejo de administración de Prisa rechazó por considerarla “insuficiente”.