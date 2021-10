Hacienda aplicará el tipo mínimo del 15% de Sociedades sobre la base imponible, lo que reduce su impacto

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre Sociedades que se ha acordado con Unidas Podemos para los Presupuestos Generales del Estado se aplicará a las empresas sobre la base imponible y no sobre el beneficio. Esta diferencia técnica supone que el impacto en la recaudación vaya a ser más limitado del que se podría esperar.

Montero lo ha aclarado en el Senado, respondiendo a una pregunta del PP, enfatizando que la medida será sobre la base imponible. La senadora popular María Pilar Alía le había pedido que aclarara si ese tipo mínimo acordado se iba a calcular sobre el beneficio contable, es decir el resultado del ejercicio de la empresa, o sobre la base imponible, que corresponde a ese beneficio reducido con determinados ajustes y sobre el que habitualmente se calcula el pago de impuestos. Alía había alertado a la ministra sobre cómo iba a ser posible que las empresas afrontasen la factura fiscal en caso de que se calculara sobre el beneficio.

La pregunta de Alía venía justificada por la importante brecha que existe en las estadísticas de la Agencia Tributaria sobre la recaudación en el impuesto de Sociedades en cuanto al tipo efectivo, según fuera sobre la base imponible o sobre el beneficio. En el año 2018 el primero de estos tipos efectivos era del 21,48% mientras que en el segundo de los casos caía hasta el 9,49%. Esta brecha es todavía más amplia si se compara por tipo de empresa. La factura más baja es la que abonan las compañías que facturan más de 1.000 millones de euros, con un nivel del 5,47% del beneficio, mientras que algunas pymes tienen un tipo efectivo que supera el 21%.

Al fijar el cálculo del tipo mínimo sobre la base imponible, el resultado en la recaudación del impuesto de Sociedades sería más limitado que si se tratara sobre el beneficio contable. Según las citadas estadísticas de la Agencia Tributaria, la media por cada segmento de tamaño de empresa se sitúa en todos los rangos por encima de ese 15%. El nivel más bajo es, precisamente, en el caso de las empresas que facturan más de 1.000 millones de euros, donde la media se sitúa en el 19%.

"¿Quiere decir con su pregunta que si aplicamos el tipo mínimo de Sociedades sobre la base imponible y no sobre el beneficio contable van a votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado?", ha ironizado Montero ante la pregunta de la senadora del PP, a lo que ésta ha respondido que no desde su escaño. "¿Por qué el PP no sigue a sus socios internacionales que están propiciando una subida del impuesto sobre Sociedades del 15%?", ha preguntado la ministra durante su intervención. "Pretenden desgastar a este Gobierno contradiciéndose en todo momento con lo que votan en Europa y lo que luego hacen en España", ha subrayado.

Montero ha acusado al PP de utilizar "una nueva mentira" para tratar de trasladar que el Gobierno "va a aplicar una política que vaya a afectar al tejido productivo". "Se oponen a todo, su único interés es hacer ruido", ha añadido. "Espero que al menos de esto, ustedes se alegren", ha zanjado Montero en su intervención en el Senado, remarcando que la medida afectará a la base imponible y no al resultado.