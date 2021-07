Inditex cierra todas sus tiendas en el único centro comercial de uno de los municipios más ricos de España

Inditex ultima el cierre de todas sus tiendas en el centro comercial Espacio de Torrelodones (Madrid), el único de este municipio en la zona noroeste de Madrid, uno de los más ricos de España.

La multinacional gallega bajará la persiana definitivamente a las cuatro tiendas que le quedan en ese complejo, de sus cadenas Zara, Oysho, Massimo Dutti y Pull & Bear, el próximo 27 de julio, según fuentes del grupo. En enero, tras el colapso que vivió la Comunidad de Madrid por la borrasca Filomena, ya cerró el Zara Home que tenía allí.

Con el sector en plena transformación (la estadounidense GAP acaba de anunciar el cierre de sus 81 tiendas en Reino Unido e Irlanda para centrarse en el online), Inditex está inmersa en una reorganización de su superficie comercial para adaptarse a la digitalización, un proceso que ha acelerado la pandemia.

No es la primera vez que el grupo cierra de una tacada todos sus puntos de venta en un centro comercial. El ejemplo más reciente es el del parque comercial Las Dunas, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). El de Torrelodones tiene la particularidad de ser el único complejo de este tipo en esa localidad a 25 kilómetros de la capital, que a diferencia de Sanlúcar disfruta de uno de los niveles de renta más altos de España.

Cercana a otras plazas con una importante oferta comercial como Las Rozas o Majadahonda, Torrelodones figura en tercer lugar en el ranking de renta media por hogar de los 413 municipios españoles con más de 20.000 habitantes, según el INE: 67.423 euros en 2018, que contrastan con los 21.333 euros de Sanlúcar. Este municipio andaluz figura en el puesto 409 de ese ranking.

Venta del centro

La salida del gigante gallego del Centro Comercial Espacio se va a producir tras la reciente venta del complejo por parte de su anterior propietario, el fondo ASG Iberia, según confirman desde este grupo. Esta firma con sede en Jersey lo había adquirido en 2016 e inició un proceso de venta en febrero de 2020 que tuvo que interrumpir tras la llegada del coronavirus.

El centro, un pequeño complejo pegado a la autopista A-6, está gestionado por Cushman & Wakefield y cuenta con 33.000 metros cuadrados de superficie alquilable. Fue inaugurado en 2006 y renovado completamente en 2019 tras una inversión de unos 5 millones de euros.

Una fuente del sector apunta que el nuevo dueño del complejo es el operador que tiene los centros comerciales Siam Park en Canarias, el empresario alemán Wolfgang Kiessling, dueño de Loro Parque, que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

Las tiendas que Inditex va a cerrar en Torrelodones están incluidas en el plan de optimización de la superficie comercial que el grupo de Amancio Ortega anunció hace algo más de un año. Tras presentar sus primeras pérdidas trimestrales desde su salida a bolsa en 2001 a causa de la pandemia, Inditex anunció el cierre de entre 1.000 y 1.200 tiendas entre 2020 y 2021. De las afectadas, hasta 400 estarán en España.

El grupo llegó en octubre pasado a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para reubicar a los trabajadores afectados, que según empleadas y organizaciones sindicales minoritarias ofrece peores condiciones a los afectados. El plan profundiza en la política que venía aplicando desde 2012 Inditex de apostar por tiendas de mayor superficie y que permitan un modelo integrado del canal online y el físico. El grupo cerró el ejercicio 2020 con 1.411 establecimientos en España, la cifra más baja desde 2005,







La multinacional está decidiendo caso por caso el futuro de cada tienda en función de aspectos como la afluencia de visitantes a los centros, la cercanía de otros puntos de venta, la disponibilidad de espacio de almacén para permitir la recogida de pedidos online o el vencimiento de sus contratos de arrendamiento.

Una ventana para salir

Este último supuesto sería el caso del Centro Comercial Espacio. "Tenían una ventana para salir y la aprovechan. No te puedes ir antes si no quieres pagar una penalización ni quedarte sin la bonificación que suelen ofrecer estos centros a los inquilinos", explica un operador presente en ese mismo complejo.

La misma fuente apunta a los elevados precios de alquiler que cobra su propietario. "El problema que tiene ese centro es que el alquiler es carísimo y no tiene tráfico". "Hay marcas que pagan 7.000 euros por locales que no valen ni 1.000", apunta.

"Zara no podía faltar en El Centro Comercial Espacio Torrelodones de Madrid", proclama todavía en su web este pequeño centro. En sus tiendas se ha visto hacer sus compras a millonarios tan conocidos como el ex ejecutivo de Coca-Cola y ex diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, vecino de esta localidad en la que inició su carrera política el actor Toni Cantó.