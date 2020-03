Las personas desempleadas antes del coronavirus: "Ni nos nombran en esta crisis, estamos olvidadas"

Hace un mes, España tenía un importante reto en materia de empleo: seguir generando puestos de trabajo para reducir el enorme paro que perdura tras la crisis y que alcanza a casi 3,2 millones de personas. En las últimas semanas, la pandemia del coronavirus ha puesto todo patas arriba, generando multitud de emergencias. También en el mercado laboral. Cientos de miles de trabajadores están siendo suspendidos en ERTE y otros miles han perdido su empleo con despidos o extinciones de sus contratos temporales. Pero ahí siguen los 3,2 millones de personas desempleadas, recuerda una de ellas, Marta. "Ni nos nombran en esta crisis, estamos olvidadas", dice la mujer de 40 años, asistente de dirección en el sector de la construcción.

"Las medidas que aprueban solo afectan a las personas que están perdiendo el empleo ahora por el coronavirus. No se hace referencia de los parados en ningún sitio y también somos un colectivo vulnerable al que le afecta esto. Ahora es inviable encontrar un empleo", subraya Marta (nombre ficticio). En desempleo desde el pasado enero, la trabajadora cuenta que ha vivido "cuatro concursos de acreedores": "En el sector de la construcción lo hemos pasado muy mal y se sigue pasando mal. Ahora esto. Siento que me estoy comiendo todas las crisis".

El Gobierno se ha centrado en estos primeros momentos, con su primer y segundo paquete de medidas laborales, en intentar contener el empleo a través del impulso los ERTE (expedientes temporales de regulación de empleo). Con la intención de evitar los despidos y las salidas de empleados temporales, el Ejecutivo ha aprobado ventajas para trabajadores y empresas en los ERTE motivados por el Covid-19, para que las empresas solo suspendan contratos o reduzcan jornadas de sus plantillas y que los empleados vuelvan a sus puestos una vez pase la emergencia. Este viernes, el Ejecutivo añadía una medida más en este sentido: ha prohibido los despidos objetivos motivados por el coronavirus.

Desde la comprensión de que es el momento de atender al gran número de trabajadores que están siendo expulsados de sus puestos en estos días, Carolina (nombre ficticio) también pide que se preste atención a cómo afecta la crisis del COVID-19 a las personas que ya estaban desempleadas antes de la pandemia. Profesional de la comunicación de 42 años, se quedó en paro en julio después de trabajar cuatro años en el mismo lugar. "En estos meses no he tenido muchas oportunidades. He hecho tres entrevistas que no han ido bien. Intento no machacarme, pensar que no las hice mal sino que simplemente otra persona les gustó más para no hundirme", explica Carolina.

Piden el 'contador a cero' en el paro

Carolina y Marta demandan al Gobierno que apruebe el 'contador a cero' en el paro para todas las personas desempleadas al igual que ha establecido para los ERTE motivados por el coronavirus. En estos expedientes todos los trabajadores pueden cobrar el paro (aunque no hubieran cotizado lo mínimo para ello) y este periodo en el que perciban la prestación no les consume derecho de paro para el futuro. Es decir, que si un trabajador afectado por uno de estos ERTE tenía derecho a cinco meses de paro antes de esta emergencia, aunque ahora cobre la prestación, seguirá teniendo esos cinco meses cuando se reincorpore a su puesto.

Es el caso de la pareja de Carolina, a la que han hecho un ERTE en su empresa. "Para él, el tiempo que cobre ahora de paro no cuenta y en mi caso sí. Yo creo que lo más justo sería que no se consuma en ningún caso", opina la comunicadora. Del mismo parecer es Marta: "No estoy pidiendo que me regale nada, pero soy una afectada igual que el resto. Ahora es inviable encontrar empleo, te metes en los portales de búsqueda y todo es de hace un mes, no se puede salir a dar currículum y nuestra prestación sigue corriendo".

En UGT consideran que no debería haber "agravios comparativos" entre desempleados, afirma Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social del sindicato. UGT pide al Gobierno que mantenga la "coherencia" y también permita el 'contador a cero' a los desempleados que estaban cobrando la prestación y que reconozca al paro a los temporales que se han quedado estos días sin empleo pese a que no alcancen el mínimo cotizado. "El Gobierno tiene que ser coherente con la línea que él mismo ha marcado", valora Barrera. Por parte de CCOO, Unai Sordo destacó esta semana que la prioridad son aquellas personas que se queden sin rentas, para que se les garantice un subsidio o prestación durante la emergencia.

Marta llama a que se extiendan también al colectivo de los desempleados otras medidas de protección aprobadas en esta crisis, como la moratoria en el pago de hipotecas. "Hablé con mi gestor del banco y me explicó que solo es para la gente que se quedara ahora sin trabajo", afirma. Una de las facturas de la pasada crisis económica ha sido una pobreza disparada en el colectivo de personas paradas, con casi la mitad por debajo del umbral de la pobreza.

Carolina reconoce el hecho de tener su casa pagada es un respiro, pero pide que se tenga en cuenta a las personas que tienen que pagar una hipoteca o alquiler. "Aunque si aprueban medidas de alquiler creo que deberían mirar quién es el propietario del piso, porque pueden ser una persona que solo dependa de esos ingresos", añade Carolina.

Temor a "más competencia" tras esta crisis

Naiara (nombre ficticio), profesora de algo más de 30 años, lleva en paro desde noviembre y en su caso entiende que no se extienda el 'contador a cero a todos los desempleados'. "Tengo paro hasta julio, lo mismo luego cuando llegue me arrepiento de decir esto, pero el dinero no es eterno, todo el mundo está pidiendo ayudas estos días y evidentemente el dinero se acaba", dice la joven, de Tenerife, que ha visto interrumpida su formación en inglés ligada al desempleo en estos días.

Lo que más preocupa a Naiara es el post-coronavirus. "A ver cómo acaba todo esto, qué crisis económica que va a quedar", afirma la docente. Su idea es encontrar trabajo "de lo suyo", pero reconoce que no tiene muchas esperanzas de lograrlo si no completa la formación en idiomas que había iniciado en las oficinas de empleo públicas. "Entonces, sería buscar de lo que fuera", añade.

Esa búsqueda más amplia es la que más teme si el mercado laboral queda muy dañado tras la epidemia. "Entiendo que la gente de los ERTE volverán a sus empresas y contra ellos no compito por un trabajo. Pero los temporales y la gente que ha sido despedida, si hay mucha más gente en paro, entonces sí habrá más competencia por así decirlo", teme la trabajadora. Residente en Canarias, teme el impacto en el turismo si se alargan mucho tiempo las restricciones a los desplazamientos desde el extranjero. "Habrá que ver qué ocurre, todo es muy incierto ahora", sostiene.