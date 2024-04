Planas propone 43 medidas para frenar la protesta del campo y señala a PP y Vox por mantener un conflicto por “interés político”

Las protestas del campo se han atenuado en los últimos días, pero aún no hay un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las principales organizaciones agrarias (UPA, COAG y Asaja) con el que frenar el malestar del sector primario.

Ahora parece que ese acuerdo puede estar más cerca, aunque el ministro de Agricultura, Luis Planas, también cree que hay interés político por parte de las derechas para mantener las protestas ante el calendario electoral de los próximos meses.

De momento, Agricultura ha trasladado un paquete de 43 medidas a las organizaciones, que ahora tienen que analizarlas. Ya hizo una propuesta hace unas semanas, pero entonces eran 18 medidas.

“No tengo una bola de cristal”, ha asegurado Planas sobre si estas serán suficientes para poner fin a las movilizaciones. “Con lo que tenemos sobre la mesa, estamos dando respuesta a las preocupaciones que nos han planteado y otras que estimamos necesarias”, ha indicado. “Lo que hagan corresponde a ellas decidirlo. Si están de acuerdo, nos veríamos de nuevo, pero no quiero forzar una discusión”.

Sin embargo, ve esa tensión política para intentar que sigan las tractoradas. “No vivimos en el vacío”, sino que esta situación tiene “un contexto político”. “Vox y el PP piden que continúen las movilizaciones hasta el mes de junio. Lo pidió la portavoz de Vox en el Parlamento Europeo”, ha indicado Planas. “Nada tiene que ver con los intereses de agricultores y ganaderos”, sino con “intereses políticos partidarios”.

“El contacto es permanente en todos los niveles”, ha asegurado sobre la interacción con las organizaciones agrarias que “están sometidas a una gran presión, por parte de los que no quieren que en España haya acuerdo sobre nada; y ahí la agricultura también tiene que ser parte de ese lío”, ha resumido.

700 millones en créditos

En cuanto al trasfondo de esas medidas, algunas ya se habían planteado en las últimas semanas y llegarían después del acuerdo alcanzado en Bruselas el pasado martes.

Otras, dependen de la Administración estatal, como el refuerzo de la Ley de la Cadena con más inspecciones, propuestas fiscales, la simplificación administrativa a la hora de aplicar la Politica Agrícola Común (PAC) o beneficios fiscales para agricultores y ganaderos. También ha señalado que está más cerca la puesta en marcha de cláusulas espejo, para que las importaciones de productos a la Unión Europea tengan que cumplir los mismos criterios medioambientales que las cultivadas dentro del territorio comunitario. Sin embargo, eso quedará para la próxima legislatura comunitaria.

Una de las novedades anunciadas por Planas tiene que ver con la financiación, En concreto, ha anunciado créditos fiscales por valor de 700 millones de euros, que llegarían a agricultores y ganaderos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca).

De esa cifra, 200 millones estarían enfocados solo a jóvenes que quieran desarrollar la actividad agrícola.

Planas también ha matizado que esas 43 medidas saldrían adelante solo si tienen el sí de las organizaciones agrarias, aunque algunas sí podrían implementarse aunque haya rechazo por parte de estas, sin que haya apuntado cuáles.

“No me gustaría que agricultores y ganaderos se ven implicados en procesos electorales que son muy importantes”, ha apuntado sobre el próximo calendario electoral, con las citas en Euskadi, Catalunya y las europeas. “Si se llega a un acuerdo, magnífico. Si no es así, este Gobierno seguirá llevando adelante algunas, otras no porque conllevan coincidencia de pareceres”, ha apuntado.