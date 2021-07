Raquel Sánchez, nueva ministra de Transportes: "La vivienda asequible es el instrumento más poderoso del estado del bienestar"

La nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha tomado posesión de su cargo en el Ministerio con un discurso centrado en la vivienda y la movilidad. Serán sus dos líneas de actuación prioritarias. Su predecesor, el ministro Ábalos, deja pendientes la aprobación de la Ley de Vivienda, en discusión con el socio minoritario de Gobierno, y la de Movilidad Sostenible.

"No hay derechos y no hay dignidad sin vivienda. Hablar de inclusión es hablar de vivienda y del derecho a disponer de ella a precios asequibles. Ese es el instrumento más poderoso del Estado del Bienestar y la fuente de la que emanan los derechos fundamentales", ha expresado la hasta ahora alcaldesa del municipio catalán de Gavá. "Vivienda y trabajo son los pilares de nuestra dignidad. Sin vivienda no hay libertad, ni seguridad ni intimidad. Determina aspectos tan básicos como la educación o la salud. Su función social es incuestionable. Mientras otros Gobiernos se conjuraron en destruir un patrimonio público que nos pertenece a todos, a mí me oiréis hablar del patrimonio y me veréis en primera línea de su defensa".

Cabe recordar que, como alcaldesa, Sánchez votó recientemente a favor de mantener la declaración de zona tensionada en su municipio para que los alquileres siguieran regulados bajo la ley catalana.

La otra pieza clave es la estrategia de movilidad, según ha reconocido la ya ministra. "Tiene que ser sostenible, segura y conectada y debe conseguir que abandonemos los combustibles fósiles", ha dicho. Sánchez ha mencionado que los peatones y los "modos saludables y activos, como la bicicleta" deben recuperar el espacio "conquistado por el automóvil" y que "este país tiene que librar en las ciudades su primera batalla por la sostenibilidad". Los fondos europeos serán el instrumento para ello.

La ministra, que se ha presentado como "mujer, socialista, ecologista y catalana", ha agradecido a Ábalos su trabajo y ha afirmado que espera estar "como mínimo, a la mitad de tu altura, porque has hecho un trabajo extraordinario". Al acto ha acudido el ex-ministro de Sanidad y actual jefe de la oposición en el Parlamento de Catalunya, Salvador Illa. No había ningún miembro del Gobierno.

Ábalos: "Me queda el orgullo de haber servido a España"

El ex-ministro Ábalos se ha despedido agradeciendo su trabajo a todos los empleados del Ministerio. "Es un día de agradecimiento a todo el equipo. Es un gran equipo al que te encuentras, ministra", ha dicho. "Uno es la cabeza a la que golpear, la que tiene que lidiar y mediar, pero sin el equipo no es posible. Me queda el orgullo de haber servido a España".

"Ahora que he estado recogiendo, uno repasa y se da cuenta del ritmo frenético con el que hemos vivido. Lo que no tenía claro es el impacto de todo cuanto habíamos hecho. Han sido tres años: ascenso al Gobierno tras la moción de censura, campañas electorales y una pandemia. Todo ha afectado al Ministerio", ha repasado Ábalos, que también ha reconocido que cuando llegó se encontró "un ministerio infradotado y una cultura antigua" y que ahora deja "un plan estratégico de Renfe, uno de Adif y desbloqueadas muchísimas actuaciones".

Por último, Ábalos ha afirmado que "este ministerio tiene que ser el de las ciudades" y se ha despedido en catalán como guiño a su sucesora, con un "moltes gràcias y hasta siempre".