La reunión de los ERTE termina sin acuerdo y con dudas sobre si el Gobierno los prorrogará sin aval de empresarios y sindicatos

Incertidumbre sobre la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo. La reunión del diálogo social para intentar llegar a un acuerdo sobre su extensión hasta el 30 de septiembre ha terminado poco antes de las ocho de la tarde de este lunes sin acuerdo, por las ayudas a la cotización de las empresas, y sin la seguridad de qué va a hacer el Gobierno. La extensión de los ERTE está garantizada, ya que el Ejecutivo ha insistido en que no va a dejar caer este mecanismo, pero no se sabe aún en qué términos ni si el Gobierno ampliará la negociación a lo largo de esta semana o si llevará la prórroga mañana al Consejo de Ministros sin acuerdo en el diálogo social. "No lo sabemos", repiten varias fuentes del diálogo social.

Los empresarios presionan al ministro Escrivá para que eleve las ayudas en los ERTE o "no habrá acuerdo" de prórroga

Saber más

La negociación de la prórroga de los ERTE se ha complicado. La idea del Ejecutivo era aprobarla mañana, tras acordarla con los agentes sociales, pero hasta el momento no ha logrado el consenso con empresarios y sindicatos. Varias fuentes consultadas esperan un acuerdo de última hora en las próximas horas, en las que persistirán las conversaciones. Mañana, martes 25 de mayo, es el último Consejo de Ministros ordinario previo a la caducidad de este mecanismo de hibernación del empleo, el 31 de mayo, aunque el Gobierno podría comvocar un consejo extraordinario a finales de semana para dar más tiempo a la negociación.

El escollo para alcanzar el acuerdo son las ayudas en la cotización de las empresas en ERTE, dependientes de la Seguridad Social. El ministerio que dirige José Luis Escrivá insiste en mantener el esquema de exoneraciones propuesto, que premia más a las empresas que saquen a trabajadores a la actividad frente a aquellas que los mantengan suspendidos. El modelo es rechazado con rotundidad por los empresarios y no gusta tampoco a los sindicatos.

"No hay ninguna justificación para que el acuerdo total no se produzca y se lleve mañana al consejo de ministros. Las partes concernientes del Ministerio de Trabajo están consensuadas y solo falta el compromiso del Ministerio de la Seguridad Social", ha sostenido Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, a la salida de la reunión. De no alcanzar el acuerdo sobre las ayudas a la cotización, "alguien tendrá que asumir esta irresponsabilidad y desde luego no somos nosotros".