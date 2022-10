Santander resta importancia al problema de las hipotecas: “La inflación no suele ser tan mala para pagar los préstamos”

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha querido rebajar la preocupación sobre el problema para los clientes hipotecados por la subida de los tipos de interés y la inflación. “La inflación no suele ser tan mala para pagar los préstamos”, ha asegurado el 'número dos' del mayor banco español durante la presentación de resultados de los tres primeros trimestres del año de la entidad. Un periodo en el que el grupo presidido por Ana Botín ha batido su récord de beneficios, superando los 7.300 millones, un 25% más.

Álvarez ha defendido que “estamos todos en el mismo barco” para buscar soluciones “para futuros incrementos” de problemas para pagar las hipotecas. Sin embargo, ha querido contextualizar la situación y evitar cualquier comparación con el año 2008. El consejero delegado, que a final de año cederá el testigo a un nuevo ejecutivo, ha apuntado que el impacto negativo comenzará a apreciarse a partir de noviembre y durante el próximo año. Si bien, ha enfatizado que “es un gap temporal y no estructural”.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha tachado de “absolutamente insuficiente” la propuesta de la banca para proteger a los hipotecados frente a las subidas de los tipos de interés, una negociación sectorial que sigue de cerca el Gobierno. Las entidades financieras se están centrando en los clientes “vulnerables”, lo que se queda muy corto, en opinión de Díaz. “Esta crisis no va solo de personas vulnerables, va de clases medias”, ha sostenido este miércoles en unas jornadas organizadas por la APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica).

Álvarez ha evitado valorar directamente las palabras de la vicepresidenta, si bien ha apuntado que se debe buscar “un mecanismo de ayuda para cada caso”. Abogando de este modo por soluciones individualizadas y no tanto por herramientas generales, como se está negociando actualmente en el sector bancario. “El mismo traje no sirve para todos”, ha apuntado el consejero delegado de Santander en un mensaje que se ha dejado oír en las últimas semanas en el sector, si bien no de manera pública.

“Los que somos un poco mayores tuvimos nuestra primera hipoteca con un interés del 16%, pasabas un periodo difícil al principio cuando pagabas intereses, pero después aquello te parecía una broma”, ha ejemplificado Álvarez. El ejecutivo de Banco Santander ha asegurado que los principales clientes de las hipotecas son jóvenes que van a tener “ciertas subidas salariales, ya sea por promociones en el futuro u otras razones”. “El problema empezará ahora, irá evolucionado, pero no le daría mucho 'hype' específico a esto”, ha defendido Álvarez en uno de sus últimos actos públicos como consejero delegado, antes de pasar a ser vicepresidente no ejecutivo del grupo.

Santander ha publicado este miércoles sus resultados del periodo entre enero y septiembre. En estos nueve meses ha cosechado un beneficio de 7.300 millones de euros, lo que supone un incremento del 25% respecto al año pasado. Se trata del mayor registro histórico del banco, aunque Álvarez ha abierto la puerta a seguir incrementando las ganancias del banco en el futuro. “La nueva cartera es más rentable que la antigua”, ha asegurado el consejero delegado para hablar el efecto de la subida de tipos de interés sobre su negocio. El ejecutivo ha asegurado que esperan un mayor aumento de los ingresos que de los costes.