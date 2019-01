Los taxistas se movilizan ante la sede del PP: "Vamos a pedir micropréstamos para seguir en la calle el tiempo que haga falta"

El sector del taxi de Madrid vuelve a la sede del PP en Madrid a manifestarse tras el anuncio de la nueva propuesta que han presentado a la Consejeria de Transportes de la Comunidad de Madrid este miércoles. Los representantes del sector no contemplan desconvocar la huelga y anuncian que van a "pedir micropréstamos para seguir en la calle el tiempo haga falta y para ayudar a los compañeros que están en una peor situación económica", afirma José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi.

Un centenar de taxistas se concentra a la calle Génova de Madrid tras las declaraciones de Pablo Casado, que anunció el pasado lunes una propuesta de ley estatal para que el taxi y los VTC convivan en un modelo más liberalizado para los taxistas, que incluya un fondo para la recompra de sus licencias. "No vamos a permitir que privaticen este servicio público, no van a sustituir a trabajadores autónomos por empleados de VTC precarizados", señala Fúnez.

Los conductores asumen su décima jornada de huelga indefinida, "somos capaces de aguantar mucho más", cuenta un taxista madrileño. "Tenemos el apoyo de miles de compañeros que han abierto una cuenta bancaria para ayudarnos económicamente", explica. Se trata de una "caja de resistencia", según la denominan, donde taxistas de toda España depositan una cantidad simbólica como muestra de apoyo al sector.

Los taxistas madrileños piden la contratación de un VTC con una hora de antelación y que realicen un recorrido mínimo de cinco kilómetros, en una nueva propuesta presentada este miércoles. Julio Sanz, presidente de la Federación del Taxi, asegura que la contratación con 60 minutos de antelación "es una reducción razonable" frente a la petición inicial de 24 horas de antelación.

Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, subraya que la Comunidad de Madrid "quiere desgastar" el sector del taxi alargando el tiempo de negociación de la propuesta y acusan a la institución de tener "intereses a favor de los VTC". Además, señalan al PP como "cómplice" de un "intento de desmantelar el servicio público del taxi".

Entre otras proclamas, los taxistas han querido aclarar que su conflicto no es "contra los conductores de los VTC", a los que han calificado como "víctimas" de las multinacionales para las que trabajan, "estamos en contra de sus patronales".

Un centenar de conductores procedentes de Galicia, Extremadura, Madrid y Portugal permanecen de pie ante la sede del PP en la calle Génova al grito de "quiero ser catalán" y "esa bandera no la merecéis", haciendo referencia a los casos de corrupción que afectan al conjunto político liderado por Casado. "De la puerta del PP no nos moverán", canta un conjunto de taxistas mientras otros compañeros gritan a la policía: "somos taxistas, no terroristas".