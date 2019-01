Los taxistas piden una precontratación de una hora y un recorrido mínimo de cinco kilómetros para los VTC en Madrid

Los taxistas madrileños piden una precontratación de una hora y que realicen un recorrido mínimo de cinco kilómetros para los vehículos de transporte con conductor (VTC), en una nueva propuesta presentada este miércoles.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, que ha asegurado que la contratación con 60 minutos de antelación "es una reducción razonable" frente a la petición inicial de una precontratación de 24 horas. Este martes el portavoz de la Federación, José Miguel Fúnez, afirmó que "darían por resuelto el conflicto" si se aprobaba una regulación como la pactada en Catalunya, en la que se contempla una antelación de 15 minutos, no 60, para la contratación de VTC.

El sector ha trasladado el texto a la Consejería de Transportes, así como a todos los grupos políticos que conforman la Asamblea de Madrid.

A la espera de una respuesta por parte de la Comunidad de Madrid para retomar con las conversaciones que quedaron rotas el pasado viernes, continuarán a lo largo de este miércoles las movilizaciones en calle Génova, frente a la sede del Partido Popular, en el décimo día consecutivo del paro.

Garrido advierte que no aceptará ningún "chantaje"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha declarado que estudiarán la propuesta planteada por los taxistas, aunque con advertencias.

"Examinaremos con mucho respeto esa propuesta pero ya anticipo que si lo que pretende es eliminar a otro sector como los VTC, la respuesta es no", ha advertido Garrido.

"Eso no lo vamos a hacer. No vamos a ceder nunca a la coacción ni al chantaje, no lo vaso a hacer ni el día uno (de huelga) ni el diez", ha apuntado.

"El mundo cambia para todos, es muy complicado pretender parar el mundo porque a nosotros no nos venga del todo bien y porque nos tengamos que adaptar", ha comentado al tiempo que señalaba que "algunas personas se han equivocado de reclamaciones, de interlocutores e incluso de siglo".

El presidente regional defiende llevar a cabo "procesos de adaptación a esos cambios".

Garrido ha comparado las negociaciones con el sector del taxi con otras negociaciones, como bomberos, médicos o profesores. "Jamás nos encontramos una situación donde aquellos con los que teníamos que negociar plantearan la eliminación de otro [sector], sino mejorar sus condiciones y pedir que sus derechos sean respetados", ha añadido.

Cabify pide que se trate como "un tema de Estado"

"La cuestión merece tratarse como tema de Estado, porque está en juego la competitividad y el futuro de nuestras ciudades", ha defendido Marta Plana, directiva de Cabify, durante su intervención en un desayuno informativo con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, organizado por Fórum Europa.

Al finalizar el desayuno informativo, en el que la empresa VTC era una de las patrocinadoras, Plana ha tomado la palabra para dirigirse a la vicepresidenta. "A la vista de los últimos acontecimientos observamos la necesidad de emprender cambios que son sociales pero también, empresariales", ha subrayado.

"Apostamos por marcos regulatorios que favorezcan la convivencia, la colaboración y la competencia", ha defendido la directiva de Cabify