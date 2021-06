Los Verdes europeos señalan incumplimientos ecológicos y de igualdad en los planes de los Gobiernos para los fondos de recuperación

Incumplimientos medioambientales, de igualdad de género y beneficios para las grandes empresas. Son los que ha identificado el grupo de los Verdes en la Eurocámara en relación con los planes de recuperación remitidos por los países para acceder a los 750.000 millones de los fondos europeos, y que detalla en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmada por los coportavoces del grupo, Ska Keller y Philippe Lamberts.

"Hemos identificado muchos casos en los que los requisitos del reglamento de los fondos y las orientaciones de la Comisión Europea relativa al principio de 'no causar daños significativos' [al medio ambiente] y la categorización de inversiones verdes se han eludido, ignorado o simplemente no abordado, conduciendo a un lavado de cara y, en algunos casos, a una posible infracción del requisito de gasto del 37% para inversiones ecológicas", afirman en la carta.

Keller y Lamberts también dicen haber "identificado deficiencias más allá de la dimensión verde de los planes nacionales, por ejemplo, con respecto a la aplicación de ayudas estatales y reglas de competencia en inversiones digitales, la ausencia de medidas concretas para incentivar la participación de pymes y startups o la falta de la dimensión de género, así como recomendaciones específicas de país relacionadas con la corrupción".

Aplicación incorrecta del requisito de gasto verde del 37%. "Sobre el papel, los planes nacionales de recuperación y resiliencia parecen cumplir con el objetivo de gasto verde del 37%", dice el informe: "Sin embargo, una mirada más afinada revela que miles de millones de euros están sujetos a errores y transgresiones de reglas en muchos planes nacionales. El problema más flagrante es sobreestimar o tergiversar los componentes hacia el objetivo de gasto verde al etiquetar elementos que no son elegibles para los objetivos climáticos".

Violaciones del principio de "no causar daño significativo". El documento de los Verdes afirma que hay "una gran cantidad de medidas que no parecen cumplir con esta orientación, una orientación de la Comisión que es vinculante. El reglamento de los fondos también especifica la necesidad de estas directrices".

Incumplimiento de la legislación medioambiental de la UE. "La Comisión Europea nos ha asegurado en numerosas ocasiones que todos los proyectos de inversión deben cumplir con las leyes y regulaciones existentes y que la implementación del fondo de recuperación no puede conducir a una reducción de los estándares ambientales", dicen los Verdes: "Sin embargo, hemos identificado casos con un riesgo significativo de incumplimiento de la legislación de la UE, en particular la directiva marco del Agua, Aves y Hábitats y la directiva marco Marítimo Estratégico, así como la de Evaluación de Impacto Ambiental Estratégico, y la de no regresión en las leyes nacionales pertinentes".

En este punto, los Verdes detallan un caso del plan español: "El plan español incluye como parte de las conexiones eléctricas transfronterizas entre España y Francia la 'interconexión mediterránea', que corre 200 metros junto a un área Natura 2000. La Evaluación de Impacto Ambiental es insuficiente y desactualizada. No presenta la información básica necesaria en su impacto sustancial sobre las especies en peligro de extinción".

Ayudas estatales, protección de la competencia y el acceso de las PYME a los fondos. "Nos preocupa mucho que, en muchos casos, los fondos públicos beneficien principalmente a muy pocas grandes empresas y que no se hayan establecido acuerdos institucionales para involucrar sistemáticamente a las pymes y evitar desplazar la inversión privada", destacan los Verdes. "Este es particularmente el caso de las inversiones digitales. Esto contraviene fuertemente la intención de los colegisladores, que han dejado claro su objetivo de apoyar significativamente a las pequeñas y medianas empresas en el reglamento, tanto haciendo referencia directa a la participación de las PYME como recordando el cumplimiento de las normas de la política de competencia, diseñadas para evitar el desplazamiento de la inversión privada y la distorsión de un campo de juego competitivo nivelado".

Cohesión territorial e implicación de los entes locales y regionales y las partes interesadas. El reglamento de los fondos europeos "incluye la cohesión territorial como objetivo central, además, la intención de los colegisladores de priorizar la cohesión territorial dentro de los Estados miembros es visible en el requisito de que los planes elegibles deberán ser consistentes con 'los planes territoriales de transición justa' bajo el Fondo de Transición Justa. Al mismo tiempo, la participación de las autoridades locales, municipales y regionales ha sido enfatizada en el reglamento". Y añade: "Varios Estados miembros no han tenido en cuenta en sus planes estas prioridades. Algunos, incluidos Italia y Hungría, no han logrado garantizar que el principio de cohesión territorial se refleje tanto en la distribución de los recursos del entre las regiones como en el contenido de los proyectos planificados".

"La aportación de los entes locales y regionales parece no haberse reflejado (por ejemplo, en Francia, Alemania o Hungría) o su participación ha sido superficial (por ejemplo, Lituania, España, Italia) o puramente formalista (por ejemplo, Hungría, República Checa, Eslovaquia)", afirman los Verdes.

Requisitos relacionados con el género en el plan. "En varios Estados miembros, las recomendaciones por país abordan cuestiones de equilibrio de género, especialmente en lo que respecta a la participación en el mercado laboral, los incentivos fiscales negativos, los ingresos laborales, el cuidado de los niños y la brecha de conocimiento", dicen los Verdes: "Las recomendaciones específicas por país relacionadas con el género no se han abordado suficientemente en varios de los planes. Por ejemplo, el capítulo sobre tecnología del plan italiano ni siquiera menciona a las mujeres, excepto por un comentario final sobre las oportunidades profesionales de las mujeres en el turismo digital y en la administración pública. A pesar de que Italia tiene una recomendación específica sobre la integración de las mujeres en el mercado laboral y del porcentaje significativamente más alto de mujeres que se vieron obligadas a abandonar el mercado laboral en los primeros diez meses de la pandemia, en comparación con los hombres".

Y añaden: "Nos preocupa profundamente que la mayoría de los planes carecen de un enfoque equilibrado de género y no incluyen medidas explícitas para abordar el problema de la desigualdad de género, por lo que no logran abordar el objetivo de mitigar los efectos sociales y económicos de la crisis en las mujeres y responder a las cuestiones pertinentes de las recomendaciones por país".

Abordar el posible uso indebido en la implementación de los fondos. "El mal uso de los fondos del plan de recuperación es un riesgo importante para la percepción pública del instrumento y su aceptación de herramientas fiscales europeas similares en el futuro", afirma el informe de los Verdes: "Por lo tanto, es necesario garantizar que la gobernanza para la implementación de los planes garantice que lo que está en los planes se ponga en marcha realmente y que los fondos se gasten de acuerdo con las reglas del reglamento. Nos preocupa que las deficiencias abordadas por la Comisión Europea a este respecto, incluso a través del proceso del Semestre Europeo, no se aborden en muchos planes, en particular cuando el Estado miembro tiene recomendaciones por país específicas relevantes".