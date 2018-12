La Generalitat recuperarà el finançament de les escoles bressol amb els nous pressupostos.

La Generalitat preveu incloure en els seus pressupostos per a l’any 2019 diverses mesures de millora en l’àmbit educatiu. Entre altres compromisos, el Govern vol recuperar el finançament de l’educació de 0 a 3 anys -primer cicle d'educació infantil-, augmentar la plantilla de professorat i de personal de suport educatiu i millorar-ne les condicions, dotar al territori de noves construccions escolars prioritàries, i avançar en el desplegament del Decret de l’escola inclusiva.

En els propers comptes de la Generalitat, que ara estan en fase de negociació per a la seva aprovació en el Parlament, està previst un augment significatiu en inversió educativa enfocat, principalment, en millorar l’atenció a l’alumnat, atès que és el centre del sistema educatiu. L’objectiu és seguir en la línia de revertir les retallades que es van produir en els darrers anys, en el context de la forta crisi econòmica.

Enguany, tot i la dificultat de treballar amb els pressupostos prorrogats, el servei públic educatiu compta amb 7.002 docents més que el 2016, amb una plantilla actual de 71.865 mestres i professors als centres públics i de 22.011 als concertats.

En els tres darrers cursos s’han incorporat 426 docents més per millorar l’educació inclusiva i també 800 nous docents en els centres d’alta complexitat.

Des del curs passat s’ha reduït una hora lectiva a primària i a secundària pels docents i s’ha millorat la cobertura de les substitucions: les de més de 7 dies es cobreixen des del primer dia i les d’inici de curs es cobreixen des de l’1 de setembre.

A més, hi haurà una convocatòria imminent de 5.005 places d’oposicions i se’n convocaran un total de 15.658 fins al 2023. Aquesta convocatòria anirà acompanyada d’una millora qualitativa, que s’està acabant de perfilar amb els sindicats en el marc de la taula mixta.

La Generalitat preveu incloure en els seus pressupostos per a l’any 2019 diverses mesures de millora en l’àmbit educatiu.

Educació de 0 a 3 anys

Amb els nous pressupostos per al 2019, la Generalitat podrà tornar a finançar l’educació de 0 a 3 anys a través del Departament d’Educació.

Cal recordar que, a causa de la crisi econòmica, el Departament a partir del 2011 va reduir l’aportació dels 1.800 euros anuals per infant a 1.600 primer, després a 1.300 i el 2014 es van eliminar del tot. A banda de la crisi, també va afectar el fet que el govern espanyol deixés de finançar primer l’educació de 0 a 3 anys amb el govern del PP (17 milions d’euros) i, posteriorment, el govern del PSOE eliminés la gratuïtat del segon cicle d’educació infantil (57 milions d’euros).

A partir del 2014, el Departament va arribar a un acord marc amb les Diputacions per compensar el dèficit en el finançament, a través del qual es va establir la quantia de 875 € per infant/any. En aquests moments la Diputació de Barcelona ha arribat a la mitjana de 1.000 € infant/any.

Escola inclusiva

El nou pressupost també farà possible la incorporació de nous professionals per desplegar el Decret d’escola inclusiva.

El Govern va aprovar l’octubre de 2017 el Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que va substituir l’anterior norma de 1997 amb un avenç important: es passa a regular l’atenció educativa de tot l’alumnat i no només de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials (NEE).

No obstant això, el nou Decret no s’ha pogut desenvolupar en la seva totalitat per manca de pressupost: es preveia una dotació de prop de 142 milions d’euros per 4 anys, que es va començar a aplicar el 2017 un cop aprovada la normativa. Per això, entre d’altres, encara hi ha mancances pel que fa a les necessitats de personal docent, de personal de suport educatiu, de formació de professorat o d’equipaments.

El Govern vol recuperar el finançament de l’educació de 0 a 3 anys.

Nous centres

Amb les partides incloses en els nous comptes de la Generalitat per l’any que ve, el Departament d’Educació també preveu dur a terme actuacions definitives i actuacions provisionals pel que fa a la construcció i millora de centres escolars. Així, es crearan nous centres, s’adequaran centres existents, s’utilitzaran altres edificis per ubicar instituts o escoles i s’impulsaran els instituts escola. Pel que fa a les actuacions provisionals en el temps, trobem per exemple el cas d’instituts de secundària en zones on hi ha necessitats d’escolarització que són provisionals en el temps, que el Departament solucionarà en la majoria dels casos amb l’increment d’una línia amb la instal·lació de mòduls prefabricats, que desapareixerà quan no hi hagi necessitat.

Professorat i personal de suport educatiu

El fet de poder substituir un professor des del primer dia de baixa en totes les situacions i en totes les etapes educatives és un dels propòsits que es marca el Departament d’Educació a l’empara dels nous pressupostos. És per això que s’incrementarà la partida pressupostària de substitucions del personal als centres.

També es pretén eixugar el dèficit de subalterns i auxiliars administratius en els centres educatius.

El personal de suport educatiu ha estat històricament al marge en relació a les reivindicacions del col·lectiu docent que sí que s’han tingut en compte des del Departament. La seva tasca és fonamental en el funcionament del dia a dia dels centres educatius i és per això que se’n vol incrementar la plantilla, que actualment és insuficient.