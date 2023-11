'Cultura Jove', un accés més fàcil a la cultura per a les persones d'entre 18 i 30 anys

Una oferta més àmplia, més variada —amb la incorporació, per exemple, de festivals de música com el Cruïlla o el Sónar— i més jovent que se’n pot beneficiar. Fins als 30 anys. “Perquè quan la cultura és accessible per a tothom, és fantasia”, com diu l’espot.

El Departament de Cultura de la Generalitat ha posat en marxa aquest novembre Cultura Jove, la nova plataforma que facilita l’accés a la cultura als joves del país. Cultura Jove recull l’esperit d’Escena 25, la seva predecessora, però n’amplia l’abast: inclou més varietat d’oferta, més dies de disponibilitat (la plataforma estarà oberta al llarg de tot l’any) i més públic, ja que ara totes les persones de Catalunya que tinguin entre 18 i 30 anys (abans era fins als 25) poden registrar-se al web i començar a gaudir dels seus avantatges.

D’aquesta manera, els joves que s’inscriguin a la plataforma podran adquirir entrades en un rang de preus d’entre 5 i 20 euros, depenent del cost original de cada una d’elles. 5 euros serà el preu mínim i 20 el màxim, en el cas de les entrades que, per al públic en general, en valdrien més de 45. La plataforma ja està en funcionament des del 17 de novembre.

Durant la presentació de la iniciativa, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va explicar, sobre l’increment d’edat fins als 30 anys, que “volíem arribar a la mateixa edat a què arriben la resta de polítiques de joventut de la Generalitat. El Carnet Jove o la T-Jove del transport públic també són fins als 30 anys, per exemple”. Amb aquest canvi, la voluntat del Departament és acompanyar els joves perquè la barrera econòmica no els sigui un impediment a l’hora gaudir de la cultura, i animar-los a adquirir hàbits culturals.

Una altra novetat de Cultura Jove és que incrementa les propostes culturals a les quals es podrà accedir amb preus especials. Es mantenen els espectacles d’arts escèniques i els concerts, tant d’equipaments públics i ara també de privats, i s’hi afegeixen noves opcions: els festivals de música, els equipaments escenomusicals municipals i les sales de proximitat.

Obrim tot l’any

I això no és tot: si bé Escena 25 només obria uns dies concrets, a Cultura Jove els usuaris podran adquirir entrades al web les 24 hores els 365 dies de l’any. El funcionament del programa és molt senzill per als inscrits: només han de seleccionar i reservar els espectacles i concerts als quals vulguin assistir entre els disponibles a la plataforma, comprar l’entrada i posteriorment recollir-la a la taquilla de l’equipament, sala o teatre on es faci l'espectacle que hagin triat.

També com a novetat, els usuaris trobaran els avantatges del Cultura Jove en cada cop més passarel·les de pagament dels webs de venda dels mateixos equipaments culturals.

Més d’1 milió de persones beneficiàries

A Catalunya hi ha, actualment, més d’1.100.000 persones d’entre 18 i 30 anys. Aquests joves podran assistir a tants espectacles com vulguin al llarg de tot l’any. A banda de gaudir de preus exclusius, la proposta de Cultura Jove també inclou altres activitats com poden ser debats postfunció, sorteigs per assistir a espectacles i festivals i accions participatives amb professionals de la cultura.

Cultura Jove s’emmarca en les noves polítiques d’accés a la cultura que està impulsant el Departament de Cultura, junt amb la Llei de Drets Culturals i les noves subvencions per al foment de l’activitat cultural als micropobles i per als projectes de cultura comunitària, entre d’altres. Garantir l'accés a la cultura per a tothom és un dels eixos del Govern per a aquesta legislatura, i les persones joves són el públic del present i del futur com a creadores, receptores, participants o consumidores.

Cultura Jove és una iniciativa impulsada pel Departament de Cultura en aliança amb els teatres, equipaments, festivals i sales de concerts de Catalunya. El programa compta també amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).