El deporte femenino: mejora, equilibra, iguala y empodera

El deporte no ha hecho más que crecer y evolucionar en los últimos años. Hay que tener en cuenta que la práctica del deporte se traduce, más allá de sus beneficios físicos, en beneficios sociales y psíquicos, convirtiéndose en una herramienta para la mejora de la calidad de vida de las personas. Sin ir más lejos, el 48% de la población de la provincia de Barcelona mayor de 16 años practica deporte en alguna de las más de 4.500 instalaciones deportivas de la provincia o en su entorno natural: playas, bosques, etc. Asimismo, existe un potente tejido asociativo, formado por más de 9.000 entidades deportivas a nivel provincial y más de 60 federaciones deportivas en Cataluña.

Aun así, los datos de la encuesta sobre actividad física y deportiva en Cataluña muestran que el 40% de las mujeres no practica ninguna actividad física en comparación con los hombres. Además, en el deporte federado se registran menos licencias deportivas femeninas y existe una menor participación de la mujer en estructuras deportivas profesionales.

Frente a este escenario de desigualdad, la Diputación de Barcelona asiste, acompaña y coopera con las entidades locales de la provincia de Barcelona con la misión de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía mediante el impulso de la práctica deportiva, el logro y mantenimiento de la red de equipamientos deportivos y la innovación de los servicios deportivos municipales.

Por esta razón, ha puesto en marcha Mujeres y Deporte, que mediante el impulso de programas de actividad física continuada tiene como objetivo la lucha contra el sedentarismo a lo largo de toda la vida de las mujeres. Incorporando la perspectiva de género, pretende conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, tanto en el incremento de la actividad deportiva como en la incorporación de las mujeres en las estructuras directivas profesionales del ecosistema deportivo.

Recursos económicos, técnicos y materiales

El programa consta de tres tipos de recursos: económicos, técnicos y materiales. Los primeros consisten en ayudas a los municipios para la organización de actividades deportivas, prioritariamente para mujeres. Por otro lado, los recursos técnicos son la ayuda para la elaboración de documentación obligatoria para los municipios: el plan de igualdad de género en la actividad física y el deporte local, y el protocolo para abordar violencias machistas en equipamientos deportivos municipales. Por último, también existen recursos materiales de apoyo a la organización de eventos deportivos para mujeres.

Mujeres deportistas

Con 14 meses, justo cuando comenzaba a caminar, Luisa Huidobro sufrió poliomielitis, y desde entonces está en silla de ruedas. Eso no le impidió hacer deporte, ya que jugó al baloncesto en silla de ruedas durante toda su juventud. Ya con dos hijos, Luisa entró en contacto con la disciplina que ahora practica, el baile deportivo. Junto con su marido, es varias veces campeona de Catalunya y acaba de revalidar el campeonato de España de la modalidad. “Muévete, cuídate, supérate. Te sentirás mejor”, recomienda Luisa.

“Dejé el fútbol a los 22 años y ahora a los 38 he vuelto”, dice Elisabet Navarlaz, que, con dos hijas, es jugadora y ayudante de entrenadora del primer equipo federado de chicas gitanas de España. El Club de Fútbol Tramontana de La Mina sirve de refugio en medio de un entorno difícil. Elisabet afirma que se ha avanzado mucho, pero todavía no es fácil que las chicas gitanas jueguen al fútbol, porque tienen que vencer muchos prejuicios. Aun así, la visibilidad que ha conseguido el equipo les ha ayudado a superar barreras.

Por otro lado, el equipo de matronas de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva ha diseñado un programa de actividad física en el agua para las mujeres embarazadas que ya han llegado al último trimestre de gestación. Con esta iniciativa se busca incrementar los partos fisiológicos en detrimento de los instrumentados, así como mejorar la calidad de vida de las gestantes. Tal como señala Aida Cortés, “la matrona me ofreció la oportunidad de hacer matronatación y me dijo si me quería apuntar a partir de las 27 semanas. Yo dije que sí y la verdad es que es perfecto”.

Después de toda una vida como maestra, Mari Carmen Carbó se interesó por el deporte después de jubilarse, hace ahora 12 años. Entró en contacto con el programa ¡Ven a hacer deporte salud! y desde entonces no ha parado de practicar y de sumar participantes. Precisamente por su contribución a la promoción del deporte entre las mujeres, el Ayuntamiento de Cornellà le otorgó el premio Mujer y Deporte. “Las mujeres que han estado siempre sujetas a la cocina y a las tareas de casa han encontrado que el deporte las libera mucho más”, concluye Mari Carmen.

Judith Sánchez es médica, y su trabajo es bastante estresante. Hace tres años llegó al programa de Defensa Personal Femenina, que el Ayuntamiento de L’Ametlla del Vallés puso en marcha con el apoyo de las áreas de Igualdad, Feminismos y LGTBI+ y de Deportes, buscando alguna actividad que la ayudara a liberar la tensión y el estrés del trabajo y la familia. Según Judith, la práctica de las artes marciales para la defensa personal le aporta seguridad y empoderamiento, pero sobre todo representa un momento de desconexión y de liberación de la tensión de la semana. “Las mujeres tenemos que hacer deporte para nosotras mismas, porque es nuestro momento”, resume.

Con el lema Flechas por la esperanza, el Club de Tiro con Arco Les Franqueses del Vallés pone en marcha un programa de rehabilitación para mujeres afectadas de cáncer de mama. Gracias a la práctica del tiro con arco se mejora la circulación linfática, una de las secuelas de la mastectomía. Pero además, los beneficios son también emocionales: la competencia, el equipo, y el buen ambiente les ayudan a sentirse mejor.

Ramona Sanz es una de las participantes de este programa, y no puede estar más satisfecha. Confiesa que el tiro con arco la ayudó física y mentalmente. Después de un postoperatorio duro, en el que llegó a sentirse relegada y apartada del mundo, con la práctica del tiro volvió a sentirse útil, empoderada, y además rodeada de un grupo de personas que califica de “maravillosas”. Ahora, Ramona dice que no parará hasta competir.