Un positivo en virus del papiloma humano y muchas dudas: así fue cómo las resolví con una 'app' de telemedicina

Como ya adelanté en mi artículo sobre cómo mantener a raya los kilos durante las Navidades gracias a los consejos de la nutricionista y el entrenador personal de la app de Savia, me gustó tanto la atención de sus médicos generalistas y especialistas, con titulación acreditada y disponibles durante todo el día, que decidí consultarles también sobre el virus del papiloma humano (VPH), que me diagnosticaron en octubre y resulta que afecta a un 80% de las mujeres en todo el mundo, según asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De modo que, si estás entre esa mayoría de mujeres, espero que esta información, contrastada entre distintos especialistas, te tranquilice. Porque, cuando me avisaron por teléfono de que había dado positivo en un virus que ahora tiene vacuna para las adolescentes pero en las generaciones anteriores no hemos podido prevenir, sentí pánico a acabar sufriendo un cáncer de útero.

Mi ginecóloga habitual fue muy amable e intentó calmarme diciéndome que iríamos haciendo controles más frecuentes, pero la cita presencial me la dieron para dos meses más tarde, así que, cuando descubrí Savia, vi el cielo abierto para consultar todas mis dudas al ginecólogo y al sexólogo por el chat.

El sexólogo despeja primeras nubes

El sexólogo me respondió inmediatamente: “el papiloma es un virus bastante común dentro de las infecciones, sobre todo, de transmisión sexual. Y se contagia principalmente por esa vía, mayoritariamente por contacto genital”.

Advierte que también se puede contraer por sexo oral si hay cortes, infecciones o verrugas que dan contacto con esas partes, aunque es bastante más difícil de esa manera. Es decir: “se evita básicamente con el uso de protectores como preservativos. Puedes tener relaciones, pero es muy importante usarlos siempre”.

El sexólogo agregó que “en hombres los riesgos son menores, pueden salirles verrugas o pasarlo y a lo mejor no saberlo; pero en mujeres puede llevar a enfermedades más peligrosas como cáncer si no se trata a tiempo”.

Igualmente, es posible que no aparezcan síntomas al principio, pero, según el especialista, “el tiempo de aparición depende de cada persona, no se puede predecir como norma general con exactitud, pueden ser días o semanas”.

Con respecto a mi tipo de VPH de alto riesgo, me explica que “son los que más pueden dañar al organismo o generar cáncer. Para saber si el virus está avanzado, se han de ir haciendo pruebas en el médico periódicamente, junto con el tratamiento adecuado. Sí, afirma, "hay tratamiento, normalmente farmacológico. No existe cura de la infección, pero el tratamiento puede mejorarlo bastante como para no notarlo o evitar que afecte a nivel superior".

El ginecólogo, más aclaraciones

El especialista en ginecología también atiende de lunes a viernes turnándose con otro compañero de mañana y de tarde. Su aportación es diferente a la del sexólogo, pues explica que el VPH es “muy prevalente entre la población joven sexualmente activa. Suele adquirirse en los inicios de las relaciones sexuales. Generalmente, es asintomático y puede ser eliminado espontáneamente sin producir daños”.

Coincide en que tanto el hombre como la mujer pueden infectarse, pero es más riesgoso para la mujer, cuyo riesgo de cáncer en general es bajo y depende de múltiples factores: “los más importantes son el tipo de virus (alto riesgo o bajo riesgo), la inmunidad de la paciente, si padece enfermedades crónicas y hábitos tóxicos, y si tiene prácticas sexuales de riesgo que puedan incrementar la carga viral”.

Me dice que es difícil precisar el tiempo que alguien lleva con el virus a cuestas y que lo más importante es tener una citología actualizada. Le adjunto por el chat los documentos de la Seguridad Social, la citología y el test PCR de papiloma.

Y contesta: “eres portadora del Tipo 16 (Alto riesgo) pero tienes una Citología Negativa de Lesión, lo que quiere decir que tu sistema inmunológico lo tiene controlado porque no hay daño celular o suficiente replicación viral (multiplicación del virus) como para provocar cambios celulares que puedan desencadenar en neoplasia (cáncer)”.

Le pido que me lo traduzca al idioma de las mortales: “neoplasia es una célula que es anormal, es precisamente lo que hace el virus: dañar a la célula que infecta hasta transformarla en una célula maligna. Pero, para que eso suceda, tiene que pasar mucho tiempo y la citología se encarga de diagnosticar esas células”.

Y tú le preguntarías, seguro: ¿hay algún tratamiento para evitarlo? A lo que el ginecólogo de Savia sugiere un tratamiento en crema a base de un gel local “que es muy bueno para intentar eliminar el virus o evitar esa multiplicación del virus, no necesitas receta y se llama Papilocare".

La ginecóloga puntualiza

Cuando me toca mi visita presencial con mi ginecóloga, lo primero que hago es preguntarle si ese tratamiento puede funcionar. A lo que aduce: “dicen que refuerza el sistema inmunitario un poquito y hace que tu cuerpo intente eliminar el virus; no está demostrado que funcione al 100%, pero hay mujeres que prefieren echarse esa crema antes de no hacer nada”.

En su opinión, “no es 100 % fiable, pero sí que hay estudios que dicen que hay mujeres que acaban eliminado el virus. Si lo quieres probar, tú misma, pero no es un tratamiento caro”, avisa.

Antes de la exploración, me informa de que “la citología previa salió normal pero el virus del papiloma dió positivo. Por tanto, hay que hacer una colposcopia, mirando con una lupa y utilizando unos tintes, para ver si hay alguna zona que llame un poco la atención y, si hace falta, hacer biopsia para descartar que no sea nada”.

Me relaja cuando me aclara: “en tu caso, las células no están alteradas ni hay lesión, así es que lo previsible es que, aunque hagamos biopsia, sea todo normal; pero teniendo el virus, hay que controlarlo porque, a largo plazo, en mujeres que no hacen controles puede llegar a desarrollarse cáncer de útero. Lo normal es que tu cuerpo lo acabe eliminando”.

Lo complicado es que es asintomático, y puedes no enterarte en años, lo mismo que tardaría el cáncer en aparecer. Así que el mejor tratamiento es la prevención, es decir, hacer controles citológicos cada tres años en las mujeres, desde los 25 años; y cada seis meses una vez te lo diagnostican.

Para resolver tus dudas en Savia gratuitamente, no necesitas ser asegurado de Mapfre, pues forma parte del grupo. Precisamente, gracias a ello, cuenta con un gran soporte de profesionales en Pediatría, Psicología, médicos especialistas en COVID, Cardiología, Nutrición o Alergología, así que mi próxima consulta va a ser sobre salud mental, ya que, con esto de la pandemia, estoy bastante trastocada.