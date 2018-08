Las playas españolas a las que puedes ir con tu perro

Sea verano o no, una escapada a la playa siempre es una alegría para los más peludos de la casa. Si cuando llegan las vacaciones te gusta irte de viaje junto a tu animal de compañía quizá un destino en el que podáis disfrutar juntos de la arena y del mar os resulte el plan perfecto, pero has de tener en cuenta que tu compañero de cuatro patas no tiene permitido el acceso a la mayoría de las playas y deberéis buscar una que sea apta para los dos.

Pero tranquilos, salvo en el País Vasco (de momento) encontraréis playas especialmente habilitadas para perros en todas las Comunidades Autónomas costeras de la España peninsular, además de en Baleares y Canarias. Por lo que si te apetece darte un chapuzón junto a tu perro, toma nota de estas playas en las que todos seréis bien recibidos.

Lo que dice la ley

Antes de nada, ten en cuenta que por norma general tu perro no tiene permitido el acceso a las playas españolas y que tú, como responsable, puedes recibir sanciones económicas si eso sucede. La Ley de Costas (Artículo 31) es inespecífica, ni prohíbe ni permite expresamente la entrada de los animales de compañía en las playas, sino que lo deja en manos de los ayuntamientos así como en posibles decretos de cada Comunidad Autónoma. Por lo que en caso de duda siempre te deberás dirigir al ayuntamiento del municipio en cuestión para saber si en su término municipal cuenta con playas específicas para perros o no.

Evidentemente, los perros lazarillo y de asistencia sí tienen permitido el acceso a las playas para que junto a ellos sus dueños puedan disfrutar de la arena.

Es recomendable que el perro esté siempre controlado para que no moleste a los demás bañistas.

Playas para perros en España

Playas para perros en Andalucía

Andalucía es un caso peculiar pues según la normativa de la Junta de Andalucía los perros tienen prohibido el paso a las playa y zonas de baño de su litoral durante la temporada baño (1 de junio - 30 de septiembre), por lo que en muchos casos los ayuntamientos se han visto forzados a crear playas caninas en playas donde no está permitido el baño de personas para así no chocar contra esa normativa.

Incluso así encontramos 13 playas en Andalucía repartidas de la siguiente manera: siete en Málaga (Playa de Arroyo Totalán, Playa del Castillo, Playa de Piedra Paloma, Playa Canina de Torre del Mar, Playa canina de Torrox y las playas de El Pinillo y Ventura de Mar en Marbella), 1 en Almería (Playa de la Rana, en Andra), una en Granada (Playa El Cable, en Motril), 1 en Cádiz (Zona canica en Playa de Camposoto), una en Córdoba (Playa de Valdearenas, en Iznájar) y dos en Huelva (El Espigón y en Isla Cristina la Playa de la Gola).

Playas para perros en Asturias

En Asturias podemos encontrar tres playas habilitadas para perros. La Playa del Rinconín en Gijón, la Cala Saliencia en Cudillero, y la Playa de Bayas en Castrillón.

Playas para perros en Baleares

En Baleares hay varias playas repartidas por sus islas. Hay seis en Mallorca (Playa de Llenaire, Playa de Na Patana, Playa de Es Carnatge, Cala Blanca, Cala dels Gats y Punta des Marroig), la Cala Binigaus en Menorca y un par de calas en Santa Eulària del Riu, en Ibiza.

Hay perros y perros, pero algunos disfrutarán del agua incluso más que tú.

Playas para perros en Canarias

En Canarias encontramos ocho aptas para perros repartidas por varias de sus islas. Tres en Gran Canaria (Los Cuervitos, Los tres peos y Playa de Bocabarranco), cuatro en Tenerife (Playa Callao/Las Bajas, Playa el Socorro, Playa El Puertito y El Confital/Playa del Horno), una en La Palma (Playa de Los Guirres) y dos en Lanzarote (Playa de las Coloradas/El Afre y Playa de la Guacimeta).

Playas para perros en Cantabria

En Cantabria dispones de siete playas a las que puedes ir con tu perro: Playa La Maza (San Vicente de la Barquera), Playa La Riberuca (Suances), Playa Arcisero, Muelle Oriñón y Cala Cargadero Mioño (Castro Urdiales), Playa el Puntal (Somo) y Arenal del Jortín (Soto de la Marina).

Playas para perros en Cataluña

En Cataluña encontrarás numerosas playas caninas repartidas de la siguiente manera. Tres en Girona (La Rubina en Empuria Brava, la Zona Canina de Playa Els Griells en l’Estartit y Playa del Rec del Molí en l’Escala). Cinco en Barcelona (Cala Vallcarca en Sitges, Playa de Llevant en Barcelona, Playa de Les Salines en Cubelles, Playa Canina de Pineda de Mar y la Playa La Picòrdia en Arenys de Mar). Y cinco en Tarragona (Bon Caponet y Cala del Cementiri en Ametlla de Mar, Playa la Platjola en Alcanar, Playa La Balsa de La Arena en el Delta del Ebro y la Playa de la Riera d’Alforja en Cambrils).

Playas para perros en Galicia

En Galicia dispones de 10 playas a las que podrás ir con tu perro. Siete en Pontevedra (Playa de O Espiño y Playa O Portiño en O Grove, Playa da Cunchiña en Cangas, Playa de Cesantes y Chapela en Redondela, Playa O Castelete en Vilagarcía de Arousa, y A Foz y A Calzoa en Vigo). Dos en A Coruña (Playa del Arenal en Pobra do Caramiñal y la Playa canina de Ares.) Y otra más en Lugo (Punta Corveira en Barreiros).

Playas para perros en Murcia

Repartidas por el litoral murciano cuentas con seis playas canicas. Playa de Las Moreras, Playa del Gachero y Playa de Cobaticas en Mazarrón, Playa de La Cañada del Negro en Águilas, Playa Larga en Lorca, y la Playa La Calera en Cartagena.

La playa puede ser un divertido patio de recreo, no olvides llevar sus juguetes preferidos.

Playas para perros en la Comunidad Valenciana

A lo largo de la costa de la Comunidad Valenciana encontrarás 18 playas especialmente habilitadas para perros y están repartidas como sigue. Ocho en Alicante (Caleta dels Gossets en Santa Pola, Playa Punta del Riu y Playa Barranc D’Aigües en Campello, Playa Vilera del Xarco en Villajoyosa, Playa de Agua Amarga en Alicante, Playa de la Escollera Norte en Dénia, Playa Mar y Montaña en Altea, y Punta Margalla y Cala del Moro en Torrevieja). Cinco en Valencia (Playa de L’Ahuir en Gandía, Playa de Pinedo y Playa canina de Alboraya en la Ciudad de Valencia, Playa de La Torreta – Santa Elvira en El Puig y la Playa El Brosquil en Cullera). Y cinco en Castellón (Playa de Les Llanetes y Playa de Aiguaoliva en Vinarós, Playa L’Estany en Punta Capicorb, Playa Belcaire en Moncófar y la Playa El Barranquet en Benicarló).

Consejos para ir a la playa con tu perro

Aunque te encuentres en una playa para perros hay ciertos consejos que deberás tener en cuenta para evitar posibles problemas, piensa que dada la escasez de playas habilitadas y dependiendo de la época del año la afluencia de perros puede ser muy alta por lo que es mejor cumplir con ciertas normas de convivencia.