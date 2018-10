Acebo, Premio Innovación Local por prestar tierras a emprendedores

El Ayuntamiento de Acebo ha sido el ganador del Premio a la Innovación Local de la Diputación de Cáceres por su proyecto "Vivir en Acebo", con el que se persigue fijar población con iniciativas de emprendimiento y recuperar el campo abandonado, mediante el préstamo de tierras a personas que estén dispuestas a trabajarlas y se empadronen en el pueblo.



E municipio cuenta con 1.860 hectáreas de montes públicos y con más de 3.200 hectáreas de baldíos y ya hay 18 personas que han dado el paso de abandonar la ciudad y echar raíces en Acebo, con más de 3.000 peticiones cursadas y hasta 150 entrevistas personales realizadas por el Ayuntamiento.



Este ha sido el galardón más importante que entrega la Diputación de Cáceres, dentro de los Premios San Pedro de Alcántara, que se han dado a conocer este jueves en un ceremonia en el Complejo Cultural San Francisco.



Los ganadores han recibido un premio de 4.000 euros y una distinción diseñada por el artista extremeño Miguel Sansón.



A la entrega de premios asistieron entre otros, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Diputación, Rosario Cordero; miembros del Gobierno regional, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; y el cónsul honorario de Portugal en Cáceres, Juan José Viola.



Vara, que cerró el acto, vaticina que Extremadura no bajará del millón de habitantes en 2033, pese a las previsiones del INE, porque “nunca he tenido tanta convicción en el futuro de esta región”.



A su juicio, es posible darle la vuelta a las cosas y tener claro que hay que luchar el conjunto de las instituciones para demostrar que el futuro no está escrito.



Según Vara, solo en energía fotovoltaica se van a instalar en Extremadura 5.000 megavatios y por cada megavatio se generarán dos puestos de trabajo en el sector de la construcción, además de que se está evolucionando mucho en turismo y en proyectos culturales.



Para Fernández Vara, Extremadura es un territorio atractivo para las empresas y ha anunciado que "cuando vaya a ver al presidente Sánchez le exigiré que llegue la fibra óptica y la TDT hasta el último rincón de Extremadura".

Empresas y ayuntamientos

Los premios San Pedro de Alcántara se dividían en cinco categorías dirigidas a ayuntamientos y empresas radicadas en municipios menores de 20.000 habitantes y este año competían 19 proyectos.



El premio en la categoría destinada a empresas (que premia su capacidad de poner en el mercado nuevos productos y servicios que pongan de relieve el emprendimiento del medio rural), ha recaído en Ray Ingeniería Electrónica S.L., de Mirabel.



En la categoría de "Acciones favorecedoras de la igualdad y la relevancia de la mujer en el medio rural" se ha distinguido al Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia y su proyecto "La senda de las mujeres extraordinarias", que favorece el empoderamiento de las mujeres chinatas con un recorrido por el municipio, el 8 de marzo, para reconocer a aquellas mujeres que han sido un referente.



En "Cuidados estéticos de los pueblos que favorezcan su apreciación turística", el ganador ha sido "La ruta de los trampantojos de Romangordo", un proyecto que decora con trampantojos, graffitis y murales el municipio, gracias al trabajo de los artistas extremeños del Colectivo Muro y alumnos de Bellas Artes de Madrid.



En la categoría de "Impulso a la participación social" ha resultado ganador el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara por su festival transfronterizo "Boda Regia", que hace dos años fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional y en el que el pueblo se vuelca para representar históricamente el enlace real que da nombre al festejo.