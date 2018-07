Archivo definitivo a la denuncia contra Victoria Domínguez y otros dos ex concejales de Plasencia

El archivo y sobreseimiento libre de la denuncia contra la diputada de Ciudadanos Victoria Domínguez, y otras dos personas que como ella fueron concejales de urbanismo en Plasencia, se ha convertido en firme y definitivo al renunciar la Fiscalía a recurrir al Tribunal Supremo.

Con ello el Ministerio Fiscal se abona a la renuncia que ya hizo en su día el Ayuntamiento de Plasencia, uno de los denunciantes.

En la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) se seguía una causa contra la ex alcaldesa socialista de Plasencia Elia Blanco, y los ex concejales delegados de Urbanismo Victoria Domínguez, Mónica García (ambas regionalistas) y Francisco Barbancho (PSOE) por no haber derribado construcciones ilegales de chalés en la sierra de Santa Bárbara.

El asunto ha estado a punto de sentar en el banquillo a los cuatro, pendientes ya solo de que se decretara la apertura de juicio oral una vez acabado el estudio de documentos y testimonios de afectados, y así lo pretendían Fiscalía y el Ayuntamiento regido ahora por Fernando Pizarro (PP), pero después de dos años de tramitación a principios de mayo pasado el caso dio un vuelco cuando un magistrado llegado recientemente a la Sala del Tribunal Superior estudió el asunto como ponente y decretó el archivo de la causa salvo para la ex alcaldesa.

Ese auto, de 8 de mayo, daba la razón de pleno a los recursos de Domínguez y García, decidía el archivo y sobreseimiento, y prescritos uno de los presuntos delitos.

La Fiscalía quiso seguir adelante, aunque el Ayuntamiento decidió retirarse, pero el pleno de la Sala desestimó ese intento y confirmó el 14 de junio el auto del magistrado.

Contra esa confirmación cabía recurso al Supremo pero Fiscalía ha tirado la toalla, no lo ha hecho, y en un nuevo auto de 26 de junio pasado se declara la firmeza del auto penal, sobreseimiento y archivo definitivo de la causa en las personas de Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho.

En el mismo escrito el TSJEx envía al Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia la causa ya dirigida solo contra la exalcaldesa socialista Elia Blanco, ya que la razón de que se tramitara en Cáceres es que había una persona aforada, la diputada autonómica de Ciudadanos