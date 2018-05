La denuncia contra la diputada de Cs Victoria Domínguez por los chalés de Plasencia, archivada

El juez instructor de la denuncia contra la diputada regional de Ciudadanos Victoria Domínguez ha ordenado el sobreseimiento libre de la causa contra ella, y contra los también exconcejales de urbanismo Mónica García y Francisco Barbancho.

Decreta el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que siga por contra la causa por los mismos motivos pero solo contra la exalcaldesa Elia Blanco.

El magistrado considera que no hay indicios de que los tres concejales cometieran presuntos delitos de prevaricación administrativa por acción u omisión, consistentes en no actuar contra las edificaciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara placentina, y no existen indicios porque simplemente no tenían competencias para hacer expedientes de infracción urbanística, ni para ordenar a los dueños los derribos, o decidir que de forma suplementaria lo hiciera el Ayuntamiento.

Todas esas competencias, como ha certificado el secretario del Ayuntamiento de Plasencia, estaban en poder de la alcaldesa Blanco, contra la que seguirá la causa pero en el Juzgado de Instrucción de Plasencia, ya que el motivo de que hubiera llegado al TSJEx de Cáceres era la condición de aforada (diputada autonómica) de la exconcejala de urbanismo Victoria Domínguez.

El auto del Tribunal Superior, con fecha de este martes 8, rechaza por tanto la apertura de juicio oral pedida tanto por Fiscalía como por el Ayuntamiento de Plasencia como acusación particular, devuelve el asunto al Juzgado de Instrucción 1 de Plasencia, y dispone además que la investigación judicial sobre los chalés ilegales no se pare en el momento en que fue elegido alcalde en 2011 Fernando Pizarro, sino que pueda abarcar también el mandato de éste.

Fernando Pizarro

Las diligencias contra la exalcaldesa Elia Blanco continuarán por un presunto delito de prevaricación administrativa, pero no por el lado de omisión –dejar de dictar resoluciones- ya que está prescrito tanto para ella como para los exconcejales Domínguez, García y Barbancho.

El auto de sobreseimiento libre de la causa para ellos tres que se ha conocido hoy, da la razón a los recursos presentados hasta ahora por la diputada Victoria Domínguez, y contiene varias alusiones al fiscal de la causa.

Contra este auto de sobreseimiento -argumentado en 49 folios- cabe todavía un recurso en el plazo de cinco días.

La Fiscalía Superior de Extremadura había pedido 10 años de inhabilitación para Elia María Blanco por un delito de prevaricación y otros dos por omisión de impedir actos delictivos.



Y por otro lado nueve años de inhabilitación para cargo público para los exconcejales de Urbanismo por prevaricación, y un año y medio más por omisión del deber contra actos delictivos.