Formación sanitaria: 110 plazas de especialidades hospitalarias, 50 de enfermería y 71 de medicina familiar y comunitaria

Extremadura oferta 249 plazas de residentes en formación sanitaria especializada para 2019-2020, la mayor de toda la historia, y de las que 110 son de especialidades hospitalarias, 50 de Enfermería y 71 de Medicina Familiar y Comunitaria, también la más alta ofertada nunca en la que es el área con "más escasez de especialistas".



Estos datos ya en parte conocidos, han sido ampliados este jueves por el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha destacado que se trata de la mayor oferta que ha habido nunca en el Sistema Nacional de Salud y en Extremadura para paliar la falta de especialistas que hay en el país, en parte provocada por la "inacción" del anterior gobierno del PP.



Las plazas en la región se han incrementado un 27,7 %, 54 más respecto a la convocatoria anterior y el tercer mayor aumento porcentual del país, y Vergeles se ha referido en concreto al incremento en Enfermería tras el reconocimiento de las categorías profesionales en la región, con un total de 50 plazas.



Del total de 50 plazas, 31 son de Enfermería Familiar y Comunitaria (con un incremento de ocho plazas), ocho matronas, cinco para Enfermería de Salud Mental y son nuevas las de especialidades de Enfermería Pediátrica (cuatro) y Enfermería Geriátrica (dos).



También se convocan por primera vez plazas en Dermatología, Medicina Nuclear, Radiofarmacia y Radiofísica hospitalaria (vinculada a los aceleradores lineales).



Otras especialidades en las que se convocan plazas son Medicina Interna (9), Pediatría y áreas específicas (9), Anestesiología y Reanimación (8), Psiquiatría (7) y Radiodiagnóstico (6).



Para las especialidades de Cardiología, Medicina Intensiva, Obstetricia y Ginecología, se convocan cinco plazas; y para Traumatología, Cirugía General y Aparato Digestivo, Oftalmología, Oncología Médica y Otorrinolaringología, cuatro.



Cinco centros hospitalarios y 30 centros de salud de la región están acreditados para acoger esta formación.



Los Complejos Hospitalarios Universitarios de Badajoz y de Cáceres cuentan con 53 y 35 plazas, respectivamente, el Hospital de Mérida oferta 16, el de Don Benito-Villanueva, cuatro, y el Hospital "Virgen del Puerto" de Plasencia, dos.

Médicos de familia

Por su parte, las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria se distribuyen de la siguiente forma: Badajoz (20), Don Benito-Villanueva de la Serena (14), Cáceres (12), Mérida (10), Navalmoral (5), Plasencia (4) y Llerena-Zafra (4).



El incremento de forma "progresiva y sustancial" de las plazas de formación sanitaria, basado en las "necesidades" del sistema y con mayor cobertura de áreas, es una de las medidas a "medio plazo", a cuatro o cinco años, llevadas a cabo por el actual gobierno para hacer frente a la falta de especialistas en todo el sistema.



E consejero ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desatascado "un número muy importante de expedientes" para acreditar nuevas plazas "paralizados desde 2011" y ha reprochado al PP que pida ahora "medidas urgentes" para paliar la falta de especialistas, cuando sus gobiernos han sido una "parte de la causa del problema" por su "inacción".



"Menos críticas y más autocrítica", pide Vergeles, quien ha mencionado otras medidas "a corto plazo" por parte de la Junta como la mejora de las condiciones laborales con contratos más "prolongados" como los que ya se han ofrecido a quienes han acabado su residencia, "recuperación de derechos perdidos" y "estabilización" del empleo.



Cuestionado por las medidas que llevan a cabo para atraer médicos al medio rural, ha indicado que se ha extendido la acreditación de la formación por todas las áreas, como por ejemplo Coria que "tradicionalmente ha estado fuera de la oferta docente".



Y ha mencionado igualmente los incentivos para las zonas de difícil cobertura, de tal forma que se puntúa "doble" el tiempo ejercido en estos sitios para futuros procesos selectivos y a los dos años, el interesado "puede apuntarse a la bolsa de trabajo y si le sale un contrato en otra área aunque tenga interinidad, se consideraría mejora del trabajo y podría irse".



Además, en programas oficiales de distintas especialidades, no solo en Medicina Familiar y Comunitaria, se está incluyendo ya "la rotación obligatoria por el medio rural", para que se conozca porque, ha añadido Vergeles, "lo que no se conoce, no se elige".