El diputado extremeño del PP premiado por la Fundación Franco deja el partido pero no su escaño regional

El diputado regional por el PP y exalcalde de Lobón, Juan Antonio Morales Álvarez, ha anunciado su marcha del partido pero el mantenimiento de su escaño en la Asamblea de Extremadura, en una carta hecha pública esta mañana y dirigida a afiliados y simpatizantes; era además secretario provincial del partido en Badajoz.

Morales, de 48 años, ha sido en los últimos meses tremendamente incómodo para el PP que dirige José Antonio Monago debido a sus veleidades franquistas, lo que le ha merecido un premio de la fundación Francisco Franco.

Fue reprobado en la Asamblea de Extremadura por su inclinación derechista y haber sido por ello distinguido como ‘caballero de honor’ por la fundación del dictador. El PP extremeño lo único que hizo fue relegarle dentro de los escaños del Parlamento regional a un lugar secundario.

En su carta de despedida critica el rumbo ideológico emprendido por el PP en España y en Extremadura en particular, en temas como las relaciones del gobierno con Cataluña, el incumplimiento de compromisos adquiridos con su electorado, el aborto, la memoria histórica, y el tratamiento con las autonomías, etc.

Además, los últimos movimientos para recomponer al Partido “están demostrando la división interna y la falta absoluta de liderazgo para poder conducir al centro derecha en España”.

Dando "facilidades" al PSOE

En Extremadura la dirección del PP “ha abandonado la defensa de los intereses generales de todos los extremeños, dando facilidades y permitiendo a los partidos de la oposición, principalmente al PSOE, una hegemonía catastrófica para nuestras ideas en la región”, y vaticina un desastre “al haberse perdido la esencia de nuestra propia ideología, y los fundamentos clásicos de la derecha española”.

Añade que ha combatido todo ello internamente, y afirma haber tenido fuertes discrepancias con el secretario regional del PP, Fernando Manzano.

En particular cree que ha habido “entreguismo” frente al presidente socialista de la Diputación de Badajoz, y así hubo un ”bajar los brazos y dejarnos escapar al presidente socialista, cuando lo tuvimos contra las cuerdas en el caso ‘vacunas’ “, se han aceptado las condiciones de Memoria Histórica, y el portavoz popular en la Diputación, Juan Antonio Barrios, no hace nada o “mira para otro lado”, con la anuencia de las direcciones provincial y regional del partido.

El resultado de las primarias de ayer ha sido el desencadenante de la marcha de Morales del PP según lo que afirma en su escrito, y así menciona el “desastre de resultado, en la provincia de Badajoz, que obtuvo la dirección del partido en las primarias del día de ayer, pues, como se sabe no contó con las bases, a la hora de decidir el apoyo a los candidatos para dirigir el PP”. El secretario regional José Monago, y el alcalde de Badajoz, habían apostado por Cospedal, que ha perdido ante Casado.

A partir de ahora, concluye en su escrito de despedida, “seguiré desde mi escaño en la Asamblea de Extremadura trabajando, con mayor fuerza e ilusión si cabe, en lo que siempre he hecho por todos los extremeños, que no es otra cosa, que la defensa de sus mejores condiciones de vida. Eso sí, tratando de no confundir ideológicamente a nadie, con vaivenes difíciles de entender, más propios de partidos carentes de una ideología y de un rumbo claro”.